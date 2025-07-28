النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودي مساعد الطريف يحرز الذهب في بطولة "غراند سلام" للجوجيتسو

في وزن 69 كيلو جراماً وبعد يوم واحد من فوز "بخاري" بالبرونزية بوزن 85

أحرز لاعب المنتخب السعودي مساعد الطريف؛ الميدالية الذهبية لوزن 69 في بطولة "غراند سلام"؛ المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية، قد أعلنت أمس، فوز اللاعب حسام بخاري؛ بالميدالية البرونزية في وزن 85 kg ببطولة "غراند سلام" - طوكيو للجوجيتسو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
السعودي مساعد الطريف يحرز الذهب في بطولة "غراند سلام" للجوجيتسو
سبق

أحرز لاعب المنتخب السعودي مساعد الطريف؛ الميدالية الذهبية لوزن 69 في بطولة "غراند سلام"؛ المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية، قد أعلنت أمس، فوز اللاعب حسام بخاري؛ بالميدالية البرونزية في وزن 85 kg ببطولة "غراند سلام" - طوكيو للجوجيتسو.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
12:24 PM

السعودي مساعد الطريف يحرز الذهب في بطولة "غراند سلام" للجوجيتسو

في وزن 69 كيلو جراماً وبعد يوم واحد من فوز "بخاري" بالبرونزية بوزن 85

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,046

أحرز لاعب المنتخب السعودي مساعد الطريف؛ الميدالية الذهبية لوزن 69 في بطولة "غراند سلام"؛ المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية، قد أعلنت أمس، فوز اللاعب حسام بخاري؛ بالميدالية البرونزية في وزن 85 kg ببطولة "غراند سلام" - طوكيو للجوجيتسو.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,209
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,348
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,282
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,184

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة