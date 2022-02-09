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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة وحائل وعرعر وسكاكا وحائل والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشمالية والجوف وتبوك وحائل والوسطى وضباب بهذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والأجزاء الغربية من وسط المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وكذلك الحدود الشمالية (عرعر)، الجوف (سكاكا)، وحائل، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة (جدة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة وحائل وعرعر وسكاكا وحائل والمرتفعات
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والأجزاء الغربية من وسط المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وكذلك الحدود الشمالية (عرعر)، الجوف (سكاكا)، وحائل، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة (جدة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
08:07 AM

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة وحائل وعرعر وسكاكا وحائل والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشمالية والجوف وتبوك وحائل والوسطى وضباب بهذه المناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,974

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والأجزاء الغربية من وسط المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وكذلك الحدود الشمالية (عرعر)، الجوف (سكاكا)، وحائل، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة (جدة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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