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"الصحة" : تسجيل 355 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3287

الجوازات : تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين في القطاع الخاص 3 أشهر

في إطار الجهود التي اتخذتها حكومة المملكة لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية لـ"كورونا"

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، عن تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين في المهن التجارية والصناعية في القطاع الخاص، والمستحقة على المنشآت لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ 1441/7/23هـ الموافق 2020/3/18م حتى تاريخ 1441/10/24هـ الموافق 2020/6/16م.
وأوضحت الجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي اتخذتها حكومة المملكة لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية على القطاع الخاص بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات إنتشار جائحة كورونا المستجد، والتي شملت تأجيل دفع رسوم بعض الخدمات الحكومية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يمكن لصاحب المنشأة في القطاع الخاص "إصدار هوية مقيم" للعاملين لديه دون سداد رسوم الهوية، على أن يتم سدادها بعد ثلاثة أشهر وفق المدة المحددة.

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الجوازات : تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين في القطاع الخاص 3 أشهر
سبق

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، عن تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين في المهن التجارية والصناعية في القطاع الخاص، والمستحقة على المنشآت لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ 1441/7/23هـ الموافق 2020/3/18م حتى تاريخ 1441/10/24هـ الموافق 2020/6/16م.
وأوضحت الجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي اتخذتها حكومة المملكة لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية على القطاع الخاص بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات إنتشار جائحة كورونا المستجد، والتي شملت تأجيل دفع رسوم بعض الخدمات الحكومية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يمكن لصاحب المنشأة في القطاع الخاص "إصدار هوية مقيم" للعاملين لديه دون سداد رسوم الهوية، على أن يتم سدادها بعد ثلاثة أشهر وفق المدة المحددة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
03:32 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
04:11 PM

الجوازات : تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين في القطاع الخاص 3 أشهر

في إطار الجهود التي اتخذتها حكومة المملكة لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية لـ"كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
17,336

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، عن تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين في المهن التجارية والصناعية في القطاع الخاص، والمستحقة على المنشآت لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ 1441/7/23هـ الموافق 2020/3/18م حتى تاريخ 1441/10/24هـ الموافق 2020/6/16م.
وأوضحت الجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي اتخذتها حكومة المملكة لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية على القطاع الخاص بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات إنتشار جائحة كورونا المستجد، والتي شملت تأجيل دفع رسوم بعض الخدمات الحكومية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يمكن لصاحب المنشأة في القطاع الخاص "إصدار هوية مقيم" للعاملين لديه دون سداد رسوم الهوية، على أن يتم سدادها بعد ثلاثة أشهر وفق المدة المحددة.

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