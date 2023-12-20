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شاهد "وادي قنونا" كما لم تره من قبل.. هنا كواليس "الفيديو الطائر"

"العمري": لم أتوقع انتشاره وأبحث عن الأماكن المتوقع منها أن تكون مميزة لتوثيقها

إن أحد أهم عوامل الإبداع في التصوير، هو امتلاك الخيال الواسع، إلى جانب ضرورة كاميرات تصوير حديثة، هذا ما فعله المصور "عبدالعزيز العمري" أثناء توثيقه منظر وادي قنونا بمنطقة مكة المكرمة.

"العمري" كشف لـ"سبق" كواليس ما وراء مقطع فيديو بالتصوير الطائر الذي انتشر بين أوساط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع؛ حيث قال: "لم أتوقع انتشار المقطع، وغالبًا أركز على التقاط مشاهد عامة للطبيعة، وأبحث عن الأماكن المتوقع منها أن تكون مميزة لتوثيقها بالتصوير الجوي".

وأضاف أنه يسعى جاهدًا إلى إشهار جمال طبيعة المنطقة الجنوبية، واعدًا بنشر مزيدٍ من المقاطع المرئية التي تختص بالطبيعة وجمالها.

وادي قنونا مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد "وادي قنونا" كما لم تره من قبل.. هنا كواليس "الفيديو الطائر"
سبق

إن أحد أهم عوامل الإبداع في التصوير، هو امتلاك الخيال الواسع، إلى جانب ضرورة كاميرات تصوير حديثة، هذا ما فعله المصور "عبدالعزيز العمري" أثناء توثيقه منظر وادي قنونا بمنطقة مكة المكرمة.

"العمري" كشف لـ"سبق" كواليس ما وراء مقطع فيديو بالتصوير الطائر الذي انتشر بين أوساط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع؛ حيث قال: "لم أتوقع انتشار المقطع، وغالبًا أركز على التقاط مشاهد عامة للطبيعة، وأبحث عن الأماكن المتوقع منها أن تكون مميزة لتوثيقها بالتصوير الجوي".

وأضاف أنه يسعى جاهدًا إلى إشهار جمال طبيعة المنطقة الجنوبية، واعدًا بنشر مزيدٍ من المقاطع المرئية التي تختص بالطبيعة وجمالها.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
01:56 AM

شاهد "وادي قنونا" كما لم تره من قبل.. هنا كواليس "الفيديو الطائر"

"العمري": لم أتوقع انتشاره وأبحث عن الأماكن المتوقع منها أن تكون مميزة لتوثيقها

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سويد الحارثي - الرياض
0
1,016

إن أحد أهم عوامل الإبداع في التصوير، هو امتلاك الخيال الواسع، إلى جانب ضرورة كاميرات تصوير حديثة، هذا ما فعله المصور "عبدالعزيز العمري" أثناء توثيقه منظر وادي قنونا بمنطقة مكة المكرمة.

"العمري" كشف لـ"سبق" كواليس ما وراء مقطع فيديو بالتصوير الطائر الذي انتشر بين أوساط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع؛ حيث قال: "لم أتوقع انتشار المقطع، وغالبًا أركز على التقاط مشاهد عامة للطبيعة، وأبحث عن الأماكن المتوقع منها أن تكون مميزة لتوثيقها بالتصوير الجوي".

وأضاف أنه يسعى جاهدًا إلى إشهار جمال طبيعة المنطقة الجنوبية، واعدًا بنشر مزيدٍ من المقاطع المرئية التي تختص بالطبيعة وجمالها.

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