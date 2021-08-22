إحالة معنفي "يتيمة بتبوك" للجهات المختصة.. استغاثة بدايتها "تويتر"

"الحربي" لــ"سبق": تم تقديم الرعاية والحماية اللازمة لها

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد الحربي لــ"سبق" أنه تمت مباشرة حالة الفتاة التي أطلقت اليوم نداءً عبر "تويتر"، على إثر تعرضها لحالة عنف.

وقال "الحربي": باشرت وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك وبالتنسيق مع الجهات الأمنية حالة فتاة تعرضت للإيذاء؛ حيث تم تقديم الرعاية والحماية اللازمة لها، وإحالة المتسببين إلى الجهات المختصة لتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحقهم.

وعلمت "سبق" أن التقرير الطبي الأولي أشار إلى وجود حالة عنف، وتم نقل الفتاة وهي في العقد الثاني ويتيمة الأبوين إلى دار الحماية بعد خروجها من المستشفى.