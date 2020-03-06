"البيئة السعودية" بجدة تستقبل منسقي الإدارة الحكومية بخليص لتنفيذ مشروع "أنا أحب محافظتي"

ضمن برنامج التوعية البيئية والتنمية المستدامة بشعار "بيئتي..علم أخضر.. وطن أخضر"

استقبلت رئيسة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو رأس، صباح أمس الخميس 5 مارس 2020، بمقر الجمعية بجدة، وفدًا يمثل منسقي الإدارة الحكومية بمحافظة خليص من أجل تنفيذ المشروع المجتمعي "أنا أحب محافظتي"، أحد مكونات برنامج التوعية البيئية والتنمية المستدامة تحت شعار "بيئتي..علم أخضر..وطن أخضر".

وفي التفاصيل، اطلع الوفد الحكومي على الخدمات التي تقدمها جمعية البيئة السعودية للمجتمع، وبعد الجولة وجد الجميع في صالة الاجتماعات وشاهدوا عرضًا مرئيًا لفعاليات وأنشطة الجمعية منذ التأسيس في عام ١٤٢٧ هـ حتى هذا العام ١٤٤١هـ.

وشاهد الحضور خلال العرض البرامج التي تنفذها جمعية البيئة السعودية، مثل برنامج تفعيل الأيام البيئية العالمية وبرنامج دوّرها وأكسب أجرها، وورش عمل وبرنامج الكيان الأخضر والمبنى الحكومي المستدام والشارع المستدام والحي المستدام والمطعم المستدام.

وتدعم الزيارة الشراكة ما بين محافظة خليص وجمعية البيئة السعودية وعدد من الدوائر الحكومية وهي بلدية محافظة خليص وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد والجامعات والقطاع الصحي والتعليم ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتم خلال الاجتماع توزيع الخطة التنفيذية لجميع الدوائر الحكومية والتي من خلالها سيتم رسم آلية وخطة التنفيذ وتفعيل جميع المبادرات.