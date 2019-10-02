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"مدني جازان" يحذّر من التقلبات الجوية: اتبعوا التعليمات

دعا لأخذ الحيطة وعدم الاقتراب من بطون الأودية

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تُصحب بتساقط البرد وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب)؛ مفيدةً بأن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ودعت المديرية، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها؛ تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.

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"مدني جازان" يحذّر من التقلبات الجوية: اتبعوا التعليمات
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تُصحب بتساقط البرد وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب)؛ مفيدةً بأن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ودعت المديرية، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها؛ تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
08:53 AM

"مدني جازان" يحذّر من التقلبات الجوية: اتبعوا التعليمات

دعا لأخذ الحيطة وعدم الاقتراب من بطون الأودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تُصحب بتساقط البرد وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب)؛ مفيدةً بأن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ودعت المديرية، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها؛ تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.

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