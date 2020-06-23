ثلاثة أندية عاصمية تحارب فيروس كورونا بـ400 مسحة مخبرية

بعد قرار استئناف النشاط الرياضي مع الالتزام بجميع الاحترازات

تواصل أندية العاصمة "الرياض" فحوصات فيروس كورونا للاعبيها والإداريين وجميع العاملين بها استعدادًا للعودة للتدريبات بعد صدور قرار استئناف النشاط الرياضي، مع الالتزام بجميع الاحترازات والتعليمات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة للتأكد من سلامة منسوبيها، ولمنع انتشار العدوى. ومن المتوقع أن تصل الفحوصات لـ 400 مسحة في ثلاثة أندية، هي "النصر والهلال والشباب".

وتفصيلاً، عادت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من جديد لممارسة التدريبات الجماعية بدءا من يوم الأحد الماضي، وذلك بالالتزام بالدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي الذي أعلنته وزارة الرياضة.

وذكر سالم بن حسين الجذمي، مدير إدارة شؤون المراكز والنطاقات الصحية بصحة المجتمع بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، أن الهدف من الفحوصات التي يجريها الفريق الطبي لمنسوبي الأندية هو العودة للنشاط الرياضي بأمان وحذر بعد التأكد من سلامة الجميع، وذلك بإجراء الفحوصات المخبرية.

وأوضح "الجذمي" أن ذلك يتم بإشراف ومتابعة مباشرة من سعادة الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالرياض الدكتور صالح التميمي. مشيرًا إلى أنه قد تم إخضاع لاعبي ناديَي النصر والشباب للفحوصات، فيما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إجراء الفحص في نادي الهلال.

وبيّن أن الفحوصات المقدَّمة حسب طلب كل نادٍ، وقال: نتمنى للجميع السلامة، والعودة بحذر، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حثت عليها وزارة الصحة.

ومن جانبه، قرَّر اتحاد القدم السعودي رسميًّا استئناف منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 20 بدءًا من يوم 4 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف التي جاءت نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، من تاريخ 1441/ 7/ 20هـ الموافق 2020/ 3/ 15م حتى إشعار آخر؛ وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.