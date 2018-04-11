النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"أرامكو" السعودية تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر أبريل : بنزين 91 بـ1.31 وبنزين 95 بـ1.47

شاهد .. "صحة الطائف" تنفِّذ إجراءات ميدانية استباقية لمكافحة "كورونا المستجد"

فِرق ميدانية بمشاركة متطوعين تزور الأحياء للفرز البصري والتوعية

نفَّذت مديرية الشؤون الصحية بالطائف ممثلة في إدارة الشؤون الهندسية، وإدارة المشاركة المجتمعية، بمشاركة مجموعة من المتطوعين، مبادرة ميدانية، تهدف لتعزيز الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

المبادرة الميدانية تم تنفيذها بتوجيهات ومتابعة مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني. ومن خلالها زارت فرق متخصصة الأحياء السكنية بالمحافظة، وأجرت عمليات الفرز البصري والفحص المبكر للسكان داخل الأحياء، كما نفَّذت حملات توعوية وتثقيفية، دعت فيها المواطنين والمقيمين داخل هذه الأحياء للالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية التي تتضمن البقاء في المنازل أطول فترة ممكنة، وعدم الخروج إلا للضرورة، مع أهمية المداومة على غسل اليدين، والابتعاد عن التجمعات والمخالطة، والتواصل مع الصحة عبر الرقم 937 عند الشعور بأي أعراض.

المبادرة لاقت ثناء السكان الذين قدَّموا شكرهم وتقديرهم للصحة على مبادرتها واهتمامها.

فيروس كورونا الجديد صحة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. "صحة الطائف" تنفِّذ إجراءات ميدانية استباقية لمكافحة "كورونا المستجد"
سبق

نفَّذت مديرية الشؤون الصحية بالطائف ممثلة في إدارة الشؤون الهندسية، وإدارة المشاركة المجتمعية، بمشاركة مجموعة من المتطوعين، مبادرة ميدانية، تهدف لتعزيز الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

المبادرة الميدانية تم تنفيذها بتوجيهات ومتابعة مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني. ومن خلالها زارت فرق متخصصة الأحياء السكنية بالمحافظة، وأجرت عمليات الفرز البصري والفحص المبكر للسكان داخل الأحياء، كما نفَّذت حملات توعوية وتثقيفية، دعت فيها المواطنين والمقيمين داخل هذه الأحياء للالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية التي تتضمن البقاء في المنازل أطول فترة ممكنة، وعدم الخروج إلا للضرورة، مع أهمية المداومة على غسل اليدين، والابتعاد عن التجمعات والمخالطة، والتواصل مع الصحة عبر الرقم 937 عند الشعور بأي أعراض.

المبادرة لاقت ثناء السكان الذين قدَّموا شكرهم وتقديرهم للصحة على مبادرتها واهتمامها.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
09:40 PM

شاهد .. "صحة الطائف" تنفِّذ إجراءات ميدانية استباقية لمكافحة "كورونا المستجد"

فِرق ميدانية بمشاركة متطوعين تزور الأحياء للفرز البصري والتوعية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
7,993

نفَّذت مديرية الشؤون الصحية بالطائف ممثلة في إدارة الشؤون الهندسية، وإدارة المشاركة المجتمعية، بمشاركة مجموعة من المتطوعين، مبادرة ميدانية، تهدف لتعزيز الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

المبادرة الميدانية تم تنفيذها بتوجيهات ومتابعة مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني. ومن خلالها زارت فرق متخصصة الأحياء السكنية بالمحافظة، وأجرت عمليات الفرز البصري والفحص المبكر للسكان داخل الأحياء، كما نفَّذت حملات توعوية وتثقيفية، دعت فيها المواطنين والمقيمين داخل هذه الأحياء للالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية التي تتضمن البقاء في المنازل أطول فترة ممكنة، وعدم الخروج إلا للضرورة، مع أهمية المداومة على غسل اليدين، والابتعاد عن التجمعات والمخالطة، والتواصل مع الصحة عبر الرقم 937 عند الشعور بأي أعراض.

المبادرة لاقت ثناء السكان الذين قدَّموا شكرهم وتقديرهم للصحة على مبادرتها واهتمامها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,065
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,238
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,856
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,123

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة