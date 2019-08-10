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شاهد .. بطولة رَجلي أمن تنقذ عائلة اُحتجزت سيارتهم بسيول "قوباء بيشة"

المواطنون شاركوا في عملية إنقاذ العائلة من الغرق

سجَّل رَجلا أمن موقفًا بطوليًا باقتحامهما السيول في وادي ارنما بمركز القوباء التابع لمحافظة بيشة وإنقاذهما عائلة إثر احتجاز سيارتهم في مجرى السيل، وذلك عصر أمس الخميس.

وحصلت "سبق" على مقطع فيديو يظهر اقتحام الجندي أول صالح سالم الحجيرات الحارثي وزميله الجندي أول علي مفلح رقعان الحارثي، السيول الجارفة واستخراج سيارة من نوع جيب باترول، بداخلها عائلة، علقت في مجرى سيل وادي ارنما بمركز القوباء.

وأظهر الفيديو مشاركة بعض المواطنين في عملية إنقاذ العائلة من الغرق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. بطولة رَجلي أمن تنقذ عائلة اُحتجزت سيارتهم بسيول "قوباء بيشة"
سبق

سجَّل رَجلا أمن موقفًا بطوليًا باقتحامهما السيول في وادي ارنما بمركز القوباء التابع لمحافظة بيشة وإنقاذهما عائلة إثر احتجاز سيارتهم في مجرى السيل، وذلك عصر أمس الخميس.

وحصلت "سبق" على مقطع فيديو يظهر اقتحام الجندي أول صالح سالم الحجيرات الحارثي وزميله الجندي أول علي مفلح رقعان الحارثي، السيول الجارفة واستخراج سيارة من نوع جيب باترول، بداخلها عائلة، علقت في مجرى سيل وادي ارنما بمركز القوباء.

وأظهر الفيديو مشاركة بعض المواطنين في عملية إنقاذ العائلة من الغرق.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
08:22 PM

شاهد .. بطولة رَجلي أمن تنقذ عائلة اُحتجزت سيارتهم بسيول "قوباء بيشة"

المواطنون شاركوا في عملية إنقاذ العائلة من الغرق

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سويد الحارثي - بيشة
8
7,816

سجَّل رَجلا أمن موقفًا بطوليًا باقتحامهما السيول في وادي ارنما بمركز القوباء التابع لمحافظة بيشة وإنقاذهما عائلة إثر احتجاز سيارتهم في مجرى السيل، وذلك عصر أمس الخميس.

وحصلت "سبق" على مقطع فيديو يظهر اقتحام الجندي أول صالح سالم الحجيرات الحارثي وزميله الجندي أول علي مفلح رقعان الحارثي، السيول الجارفة واستخراج سيارة من نوع جيب باترول، بداخلها عائلة، علقت في مجرى سيل وادي ارنما بمركز القوباء.

وأظهر الفيديو مشاركة بعض المواطنين في عملية إنقاذ العائلة من الغرق.

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