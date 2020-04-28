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وزير النفط الفنزويلي الجديد متهم بالاتجار في المخدرات

10 ملايين دولار مقابل أي معلومة تؤدي للقبض عليه

عيّن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نائبه للشؤون الاقتصادية طارق العيسمي، المطلوب في الولايات المتحدة بتهم الاتجار بالمخدرات، وزيراً للنفط، طبقاً لـ"أ ف ب".

ووفقاً لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية أمس الاثنين، عهد "مادورو" إلى "العيسمي"، الرجل الذي يمنحه كامل ثقته والمولود في فنزويلا في 1974 لأب سوري، مهمة "إعادة هيكلة وإعادة تنظيم" هذه الوزارة الأساسية في أكبر بلد في العالم من حيث الاحتياطي النفطي.

"العيسمي" الذي يعرف عن نفسه بـ"التشافي الراديكالي"، يعد أحد أبرز شخصيات النظام السياسي الحاكم في فنزويلا.

ووفقاً لتقرير اقتصادية فإن "العيسمي" كان رجلاً أساسياً بالنسبة لتشافيز ومادورو قبل العقوبات، وأن انفتاحه على القطاع الخاص سيشكل خطوة لإنعاش القطاع النفطي بعد "إدارة سيئة جداً" من جانب سابقه الجنرال مانويل كيفيدو.

"العيسمي" خاضع منذ 2017 لعقوبات أمريكية، مع تجميد أصوله في الولايات المتحدة بتهمة "الاتجار بالمخدرات" خصوصاً، وفي مارس وجّه القضاء الأمريكي إليه وإلى الرئيس مادورو تهماً تتعلق بتمويل الإرهاب من تجارة المخدرات.

وعرضت واشنطن 10 ملايين دولار مكافأة مقابل أي معلومة تؤدي إلى القبض على "العيسمي"، و15 مليون دولار مقابل معلومات تتيح القبض على الرئيس "مادورو".

وزير النفط الفنزويلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير النفط الفنزويلي الجديد متهم بالاتجار في المخدرات
سبق

عيّن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نائبه للشؤون الاقتصادية طارق العيسمي، المطلوب في الولايات المتحدة بتهم الاتجار بالمخدرات، وزيراً للنفط، طبقاً لـ"أ ف ب".

ووفقاً لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية أمس الاثنين، عهد "مادورو" إلى "العيسمي"، الرجل الذي يمنحه كامل ثقته والمولود في فنزويلا في 1974 لأب سوري، مهمة "إعادة هيكلة وإعادة تنظيم" هذه الوزارة الأساسية في أكبر بلد في العالم من حيث الاحتياطي النفطي.

"العيسمي" الذي يعرف عن نفسه بـ"التشافي الراديكالي"، يعد أحد أبرز شخصيات النظام السياسي الحاكم في فنزويلا.

ووفقاً لتقرير اقتصادية فإن "العيسمي" كان رجلاً أساسياً بالنسبة لتشافيز ومادورو قبل العقوبات، وأن انفتاحه على القطاع الخاص سيشكل خطوة لإنعاش القطاع النفطي بعد "إدارة سيئة جداً" من جانب سابقه الجنرال مانويل كيفيدو.

"العيسمي" خاضع منذ 2017 لعقوبات أمريكية، مع تجميد أصوله في الولايات المتحدة بتهمة "الاتجار بالمخدرات" خصوصاً، وفي مارس وجّه القضاء الأمريكي إليه وإلى الرئيس مادورو تهماً تتعلق بتمويل الإرهاب من تجارة المخدرات.

وعرضت واشنطن 10 ملايين دولار مكافأة مقابل أي معلومة تؤدي إلى القبض على "العيسمي"، و15 مليون دولار مقابل معلومات تتيح القبض على الرئيس "مادورو".

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
02:23 PM

وزير النفط الفنزويلي الجديد متهم بالاتجار في المخدرات

10 ملايين دولار مقابل أي معلومة تؤدي للقبض عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عيّن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نائبه للشؤون الاقتصادية طارق العيسمي، المطلوب في الولايات المتحدة بتهم الاتجار بالمخدرات، وزيراً للنفط، طبقاً لـ"أ ف ب".

ووفقاً لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية أمس الاثنين، عهد "مادورو" إلى "العيسمي"، الرجل الذي يمنحه كامل ثقته والمولود في فنزويلا في 1974 لأب سوري، مهمة "إعادة هيكلة وإعادة تنظيم" هذه الوزارة الأساسية في أكبر بلد في العالم من حيث الاحتياطي النفطي.

"العيسمي" الذي يعرف عن نفسه بـ"التشافي الراديكالي"، يعد أحد أبرز شخصيات النظام السياسي الحاكم في فنزويلا.

ووفقاً لتقرير اقتصادية فإن "العيسمي" كان رجلاً أساسياً بالنسبة لتشافيز ومادورو قبل العقوبات، وأن انفتاحه على القطاع الخاص سيشكل خطوة لإنعاش القطاع النفطي بعد "إدارة سيئة جداً" من جانب سابقه الجنرال مانويل كيفيدو.

"العيسمي" خاضع منذ 2017 لعقوبات أمريكية، مع تجميد أصوله في الولايات المتحدة بتهمة "الاتجار بالمخدرات" خصوصاً، وفي مارس وجّه القضاء الأمريكي إليه وإلى الرئيس مادورو تهماً تتعلق بتمويل الإرهاب من تجارة المخدرات.

وعرضت واشنطن 10 ملايين دولار مكافأة مقابل أي معلومة تؤدي إلى القبض على "العيسمي"، و15 مليون دولار مقابل معلومات تتيح القبض على الرئيس "مادورو".

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