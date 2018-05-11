للطلبات الجديدة وبدءاً من اليوم.. إيقاف دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي

إجابة من مركز العناية بالمستفيدين بوزارة الإسكان لسؤال أحد المتابعين

أوقفت وزارة الإسكان، مبادرة دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي، وذلك للطلبات الجديدة اعتباراً من اليوم الإثنين 18 رمضان 1441هـ، الموافق ١١ / ٥ /٢٠٢٠.

وأشار المركز الموحد للعناية بالمستفيدين التابع لوزارة الإسكان، إلى أن مَن سبق له إبرام العقد قبل ١١ / ٥ / ٢٠٢٠ م، لا يشمله الإيقاف.

جاء ذلك خلال رد "العناية بالمستفيدين" بوزارة الإسكان، على سؤال أحد المتابعين عمّا تمّ تداوله حول إيقاف دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي البالغ 140 ألف ريال.