النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يستقبل سفيرَيْ تنزانيا وموريتانيا المعينين لدى المملكة

تسلم أوراق اعتمادهما تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، كلًّا من: سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية المعين لدى المملكة علي جابر مواديني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعين لدى المملكة سيدي عالي.

وتسلم الأمير فيصل بن فرحان خلال الاستقبالين، نسخة من أوراق اعتمادهما سفيرين معينين لبلديهما لدى المملكة؛ تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، متمنيًا لهما دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبالين وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

وزير الخارجية سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يستقبل سفيرَيْ تنزانيا وموريتانيا المعينين لدى المملكة
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، كلًّا من: سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية المعين لدى المملكة علي جابر مواديني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعين لدى المملكة سيدي عالي.

وتسلم الأمير فيصل بن فرحان خلال الاستقبالين، نسخة من أوراق اعتمادهما سفيرين معينين لبلديهما لدى المملكة؛ تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، متمنيًا لهما دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبالين وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
07:09 PM

وزير الخارجية يستقبل سفيرَيْ تنزانيا وموريتانيا المعينين لدى المملكة

تسلم أوراق اعتمادهما تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
302

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، كلًّا من: سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية المعين لدى المملكة علي جابر مواديني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعين لدى المملكة سيدي عالي.

وتسلم الأمير فيصل بن فرحان خلال الاستقبالين، نسخة من أوراق اعتمادهما سفيرين معينين لبلديهما لدى المملكة؛ تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، متمنيًا لهما دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبالين وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,610
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,387
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,767
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,233

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة