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كنز دولارات في "أغرب مكان".. أصحابه تركوه عمدًا

قالت السلطات الأمريكية إنها عثرت على ملايين الدولارات مُخبأة داخل حقائب، في قارب تركه أصحابه بعد عملية مطاردة.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، أن خفر السواحل لاحظوا مركبًا يتحرك من بورتوريكو باتجاه جزر فيرجن، من دون أي أنوار.

وأوضحت السلطات أنها تعقّبت القارب، الذي غيّر مساره فجأة؛ فعاد إلى بورتوريكو، وعندما اقتربت عناصر الدوريات البحرية من القارب، فر أصحابه منه.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إنه تم العثور على مبلغ 3.7 مليون دولار موجودة داخل حقائب في المركب.

وشوهد ركاب المركب وهم يقومون بتفريغ أكياس، وعندما اقتربت عناصر السلطات الأمريكية من مركبهم، فروا منه.

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كنز دولارات في "أغرب مكان".. أصحابه تركوه عمدًا
سبق

قالت السلطات الأمريكية إنها عثرت على ملايين الدولارات مُخبأة داخل حقائب، في قارب تركه أصحابه بعد عملية مطاردة.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، أن خفر السواحل لاحظوا مركبًا يتحرك من بورتوريكو باتجاه جزر فيرجن، من دون أي أنوار.

وأوضحت السلطات أنها تعقّبت القارب، الذي غيّر مساره فجأة؛ فعاد إلى بورتوريكو، وعندما اقتربت عناصر الدوريات البحرية من القارب، فر أصحابه منه.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إنه تم العثور على مبلغ 3.7 مليون دولار موجودة داخل حقائب في المركب.

وشوهد ركاب المركب وهم يقومون بتفريغ أكياس، وعندما اقتربت عناصر السلطات الأمريكية من مركبهم، فروا منه.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
09:55 AM

كنز دولارات في "أغرب مكان".. أصحابه تركوه عمدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت السلطات الأمريكية إنها عثرت على ملايين الدولارات مُخبأة داخل حقائب، في قارب تركه أصحابه بعد عملية مطاردة.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، أن خفر السواحل لاحظوا مركبًا يتحرك من بورتوريكو باتجاه جزر فيرجن، من دون أي أنوار.

وأوضحت السلطات أنها تعقّبت القارب، الذي غيّر مساره فجأة؛ فعاد إلى بورتوريكو، وعندما اقتربت عناصر الدوريات البحرية من القارب، فر أصحابه منه.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إنه تم العثور على مبلغ 3.7 مليون دولار موجودة داخل حقائب في المركب.

وشوهد ركاب المركب وهم يقومون بتفريغ أكياس، وعندما اقتربت عناصر السلطات الأمريكية من مركبهم، فروا منه.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,780
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,596
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,895
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,577

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