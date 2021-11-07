جامعة الأعمال والتكنولوجيا تنضم لقائمة أفضل جامعات العالم

بعد حصولها على تصنيف 5 نجوم من منظمة QS العالمية

انتزعت جامعة الأعمال والتكنولوجيا السعودية، اعترافاً دولياً بجودة العملية التعليمية في المملكة، وحصلت على تصنيف 5 نجوم من منظمة QS العالمية.



ووضع التصنيف الجديد الذي أُعلن عنه أمس، ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم.



وتعد منظمة QS من أرقى المؤسسات الدولية المختصة في تقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العالي دولياً.



وحصلت الجامعة على تقييم 5 نجوم في 6 معايير فرعية و4 نجوم في معيارين فرعيين.



وفي طليعة هذه المعايير حصول الجامعة على العلامة الكاملة في معيار مستوى التوظيف لخريجي الجامعة والسمعة لدى أرباب العمل، والذي يؤكد تحقيق الجامعة لرسالتها المتمثلة في شعارها "التعليم من أجل العمل".



وحصلت على 5 نجوم في معياري التدريس والتطوير الأكاديمي، التي تعكس كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وجودة العملية التعليمية ومدى اهتمام الجامعة بدعم الطلاب أكاديمياً وصقل مهاراتهم التعليمية، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لتطوير برامجها وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بصورة مستمرة؛ الأمر الذي ينعكس على جودة العملية التعليمية.



وحققت العلامة الكاملة 5 نجوم في مجال التعليم "عن بعد"، الذي ساهم بشكل مباشر في التفاعل بكفاءة في تقديم خدماتها التعليمية "عن بعد" أثناء جائحة كورونا.



وتم تعزيز هذا التميز مؤخرًا بحصول الجامعة على رخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كأول جامعة أهلية تحصل على هذا الترخيص.



كما حصلت إضافة على تقييم 5 نجوم في معياري الشمولية وخدمة المجتمع، الذي يعكس دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع ويتمثل في العديد من الأنشطة والمشروعات المجتمعية، بالإضافة لمساهمة الجامعة بتقديم منح للمتميزين وتوفر التسهيلات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود.



وجاء تقييم الجامعة بـ4 نجوم في معيار الاندماج الدولي، تعزيزاً لاستراتيجيتها في بناء شبكة واسعة من العلاقات الدولية، وتأكيد أهمية التنوع الدولي في البيئة التعليمية لإثراء التجربة التعليمية التي يمر بها الطالب والطالبة؛ حيث تشكل نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين قرابة 50%.



كما بلغت نسبة الطلبة الدوليين قرابة و20% من إجمالي الطلبة المنتسبين للجامعة، واحتوت البيئة التعليمية بالجامعة قرابة 40 جنسية حول العالم.



وانعكس التميز النوعي لقوة برامج الجامعة بحصول برنامج بكالوريوس العلوم في التمويل على تقييم 4 نجوم؛ لما حققه هذا البرنامج بشكل خاص من تميز من خلال حصوله على الاعتماد الوطني الكامل للفترة "2021-2028" من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والاعتماد الدولي من المنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية للفترة "2021-2024".



واعتبر رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبد الله صادق دحلان، التصنيف الجديد للجامعة إنجازاً كبيراً، معبراً عن فخره واعتزازه بالحصول على هذا التقييم المتقدم، الذي يعزز من ريادة الجامعة محلياً ويعزز سمعتها الدولية التي هي في طليعة الاهتمامات الاستراتيجية للجامعة وقياداتها.



وثمن رئيس الجامعة الدكتور أسامة جنادي، جهود فريق العمل بالجامعة التي ساهمت في تحقيق أعلى تصنيف دولي، والوصول إلى مصاف أبرز الجامعات العالمية المتميزة.



واعتبر الإنجاز تتويجاً لسعي الجامعة لتجويد خدماتها وتحقيقاً لرؤيتها بأن تكون رائدة محلياً ومساهمة في نهضة المجتمع.