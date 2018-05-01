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"سرحان": الدفاع المدني لم يعلن نتائج حريق المركز التجاري بجدة

التحقيقات لا زالت مستمرة

نفى المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، ما يتم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية عن وجود شبه جنائية في حادث حريق المركز التجاري بحي الحمراء بمحافظة جدة، والذي اندلع الأحد الماضي.

وقال سرحان: إن ما تناقلته هذه الصحف عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، وأكد أن التحقيقات في الحادث لا زالت رهن التحقيق والمتابعة، ولم يعلن الدفاع المدني بالمنطقة عن أي تفاصيل يمكن ذكرها.

وأشار إلى أن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة سبق أن أعلن عن نتائج تحقيق لحادثة حريق مماثلة حدثت الأسبوع الماضي بحي البلد وسط مدينة جدة، وبالتحديد قبل أيام من حريق المركز التجاري، ولن يتردد الدفاع المدني في الإعلان عن نتائج التحقيق بأي حادث يباشره إذا لم يكن ذلك الإجراء يؤثر على سير التحقيقات، سواء من قبل الدفاع المدني أو من الجهات المعنية.

ودعا وسائل الإعلام الإلكترونية التي اختلقت الخبر وأسندته للمتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة؛ إلى احترام ذائقة القارئ وأن تستقي المعلومات من مصادرها الصحيحة دون الحاجة للاجتهاد واختلاق أحداث عارية من الصحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سرحان": الدفاع المدني لم يعلن نتائج حريق المركز التجاري بجدة
سبق

نفى المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، ما يتم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية عن وجود شبه جنائية في حادث حريق المركز التجاري بحي الحمراء بمحافظة جدة، والذي اندلع الأحد الماضي.

وقال سرحان: إن ما تناقلته هذه الصحف عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، وأكد أن التحقيقات في الحادث لا زالت رهن التحقيق والمتابعة، ولم يعلن الدفاع المدني بالمنطقة عن أي تفاصيل يمكن ذكرها.

وأشار إلى أن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة سبق أن أعلن عن نتائج تحقيق لحادثة حريق مماثلة حدثت الأسبوع الماضي بحي البلد وسط مدينة جدة، وبالتحديد قبل أيام من حريق المركز التجاري، ولن يتردد الدفاع المدني في الإعلان عن نتائج التحقيق بأي حادث يباشره إذا لم يكن ذلك الإجراء يؤثر على سير التحقيقات، سواء من قبل الدفاع المدني أو من الجهات المعنية.

ودعا وسائل الإعلام الإلكترونية التي اختلقت الخبر وأسندته للمتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة؛ إلى احترام ذائقة القارئ وأن تستقي المعلومات من مصادرها الصحيحة دون الحاجة للاجتهاد واختلاق أحداث عارية من الصحة.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
05:33 PM

"سرحان": الدفاع المدني لم يعلن نتائج حريق المركز التجاري بجدة

التحقيقات لا زالت مستمرة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
14,027

نفى المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، ما يتم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية عن وجود شبه جنائية في حادث حريق المركز التجاري بحي الحمراء بمحافظة جدة، والذي اندلع الأحد الماضي.

وقال سرحان: إن ما تناقلته هذه الصحف عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، وأكد أن التحقيقات في الحادث لا زالت رهن التحقيق والمتابعة، ولم يعلن الدفاع المدني بالمنطقة عن أي تفاصيل يمكن ذكرها.

وأشار إلى أن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة سبق أن أعلن عن نتائج تحقيق لحادثة حريق مماثلة حدثت الأسبوع الماضي بحي البلد وسط مدينة جدة، وبالتحديد قبل أيام من حريق المركز التجاري، ولن يتردد الدفاع المدني في الإعلان عن نتائج التحقيق بأي حادث يباشره إذا لم يكن ذلك الإجراء يؤثر على سير التحقيقات، سواء من قبل الدفاع المدني أو من الجهات المعنية.

ودعا وسائل الإعلام الإلكترونية التي اختلقت الخبر وأسندته للمتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة؛ إلى احترام ذائقة القارئ وأن تستقي المعلومات من مصادرها الصحيحة دون الحاجة للاجتهاد واختلاق أحداث عارية من الصحة.

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