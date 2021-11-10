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"سكني": بدء تسليم عدد من مستفيدي مشروع "إسكان القطيف" وحداتهم السكنية

ضمن جهود البرنامج لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030

أعلن برنامج سكني البدء بتسليم عدد من الأسر السعودية وحداتهم السكنية الجديدة ضمن مشروع إسكان القطيف "البدراني"، الواقع غرب محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر أكثر من 196 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقة بنماذج وتصاميم متنوعة، وذلك ضمن جهود البرنامج لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 تحقيقياً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

يأتي تسليم الوحدات السكنية في المشروع استكمالاً لما تم تسليمه مسبقاً ضمن عدد من المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها، مثل مشاريع "نساج تاون" و"الواجهة" و"سرايا الغروب"، وكذلك مشروع "رُبى جدة" في منطقة مكة المكرّمة، ومن المتوقع أن يتبعه مزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة في إطار الحرص على تمكين الأسرة السعودية من التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة، وتماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان" من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، وتمكين الطلب عبر القروض العقارية المدعومة، وتسهيل الإجراءات ضمن منصة "سكني" الإلكترونية.

ويتميز مشروع إسكان القطيف "البدراني" الذي يمتد على مساحة تتجاوز 64 ألف م2 بموقعه المميز في الجهة الغربية من محافظة القطيف على امتداد طريق الحزام، ويشتمل على عدد من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى الحدائق العامة، وتبدأ أسعار الوحدات السكنية في المشروع من 410 آلاف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة تبدأ من 1370 ريالاً.

ويأتي مشروع إسكان القطيف من بين 35 مشروعاً تحت الإنشاء تشهد المنطقة الشرقية بجميع محافظاتها تشييدها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص لتوفير أكثر من 22 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار تبدأ من 300 ألف ريال وتصل إلى 700 ألف ريال.

كما يستعرض تطبيق وموقع "سكني" 106 مشاريع سكنية تحت الإنشاء توفر أكثر من 146 ألف وحدة ويمكن الاستفادة من خدمات "سكني" المُتكاملة التي تبدأ بمعرفة حالة الاستحقاق الفوري، ثم الحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

يُذكر أن برنامج "سكني" سهّل استفادة أكثر من 160 ألف أسرة سعودية من بداية العام حتى شهر سبتمبر 2021، منها ما يزيد على 132 ألف أسرة سكنت منازلها، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": بدء تسليم عدد من مستفيدي مشروع "إسكان القطيف" وحداتهم السكنية
سبق

أعلن برنامج سكني البدء بتسليم عدد من الأسر السعودية وحداتهم السكنية الجديدة ضمن مشروع إسكان القطيف "البدراني"، الواقع غرب محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر أكثر من 196 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقة بنماذج وتصاميم متنوعة، وذلك ضمن جهود البرنامج لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 تحقيقياً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

يأتي تسليم الوحدات السكنية في المشروع استكمالاً لما تم تسليمه مسبقاً ضمن عدد من المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها، مثل مشاريع "نساج تاون" و"الواجهة" و"سرايا الغروب"، وكذلك مشروع "رُبى جدة" في منطقة مكة المكرّمة، ومن المتوقع أن يتبعه مزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة في إطار الحرص على تمكين الأسرة السعودية من التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة، وتماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان" من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، وتمكين الطلب عبر القروض العقارية المدعومة، وتسهيل الإجراءات ضمن منصة "سكني" الإلكترونية.

ويتميز مشروع إسكان القطيف "البدراني" الذي يمتد على مساحة تتجاوز 64 ألف م2 بموقعه المميز في الجهة الغربية من محافظة القطيف على امتداد طريق الحزام، ويشتمل على عدد من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى الحدائق العامة، وتبدأ أسعار الوحدات السكنية في المشروع من 410 آلاف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة تبدأ من 1370 ريالاً.

ويأتي مشروع إسكان القطيف من بين 35 مشروعاً تحت الإنشاء تشهد المنطقة الشرقية بجميع محافظاتها تشييدها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص لتوفير أكثر من 22 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار تبدأ من 300 ألف ريال وتصل إلى 700 ألف ريال.

كما يستعرض تطبيق وموقع "سكني" 106 مشاريع سكنية تحت الإنشاء توفر أكثر من 146 ألف وحدة ويمكن الاستفادة من خدمات "سكني" المُتكاملة التي تبدأ بمعرفة حالة الاستحقاق الفوري، ثم الحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

يُذكر أن برنامج "سكني" سهّل استفادة أكثر من 160 ألف أسرة سعودية من بداية العام حتى شهر سبتمبر 2021، منها ما يزيد على 132 ألف أسرة سكنت منازلها، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
12:38 PM

"سكني": بدء تسليم عدد من مستفيدي مشروع "إسكان القطيف" وحداتهم السكنية

ضمن جهود البرنامج لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلن برنامج سكني البدء بتسليم عدد من الأسر السعودية وحداتهم السكنية الجديدة ضمن مشروع إسكان القطيف "البدراني"، الواقع غرب محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر أكثر من 196 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقة بنماذج وتصاميم متنوعة، وذلك ضمن جهود البرنامج لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 تحقيقياً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

يأتي تسليم الوحدات السكنية في المشروع استكمالاً لما تم تسليمه مسبقاً ضمن عدد من المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها، مثل مشاريع "نساج تاون" و"الواجهة" و"سرايا الغروب"، وكذلك مشروع "رُبى جدة" في منطقة مكة المكرّمة، ومن المتوقع أن يتبعه مزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة في إطار الحرص على تمكين الأسرة السعودية من التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة، وتماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان" من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، وتمكين الطلب عبر القروض العقارية المدعومة، وتسهيل الإجراءات ضمن منصة "سكني" الإلكترونية.

ويتميز مشروع إسكان القطيف "البدراني" الذي يمتد على مساحة تتجاوز 64 ألف م2 بموقعه المميز في الجهة الغربية من محافظة القطيف على امتداد طريق الحزام، ويشتمل على عدد من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى الحدائق العامة، وتبدأ أسعار الوحدات السكنية في المشروع من 410 آلاف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة تبدأ من 1370 ريالاً.

ويأتي مشروع إسكان القطيف من بين 35 مشروعاً تحت الإنشاء تشهد المنطقة الشرقية بجميع محافظاتها تشييدها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص لتوفير أكثر من 22 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار تبدأ من 300 ألف ريال وتصل إلى 700 ألف ريال.

كما يستعرض تطبيق وموقع "سكني" 106 مشاريع سكنية تحت الإنشاء توفر أكثر من 146 ألف وحدة ويمكن الاستفادة من خدمات "سكني" المُتكاملة التي تبدأ بمعرفة حالة الاستحقاق الفوري، ثم الحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

يُذكر أن برنامج "سكني" سهّل استفادة أكثر من 160 ألف أسرة سعودية من بداية العام حتى شهر سبتمبر 2021، منها ما يزيد على 132 ألف أسرة سكنت منازلها، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم.

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