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مجمع "سليمان الحبيب" بالعليا يحصل على جائزة سلامة المرضى للمنشآت الصحية

نظير الأداء المتميز في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة للمرضى والمراجعين

في إنجاز جديد يضاف لإنجازات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، نجح مجمع سليمان الحبيب الطبي بالعليا في الحصول على الجائزة الوطنية لسلامة المرضى لعام 2020 في نسختها الخاصة بفئة المنشآت الصحية من المركز السعودي لسلامة المرضى، نظير الأداء المتميز في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة وتقديم رعاية صحية متطورة وأكثر أمانًا للمرضى والمراجعين.

يأتي ذلك بعد أن قام خبراء في مجال سلامة المرضى بتقييم شامل للمشروع المقدم من المجمع للتأكد من تطبيق أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية.

وفي احتفالية راعت قواعد التباعد الاجتماعي، سلّم الدكتور ياسر بن عبدالكريم الأصقه مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى درع الجائزة لمدير عام مجمع العليا الطبي عبدالله العبودي.

وعبّر "العبودي" عن اعتزاز وفخر كل العاملين في المجمع الطبي بالجائزة؛ باعتبارها تتويجًا للجهود الكبيرة المبذولة من أجل التطوير والتحديث المستمر، المبنيّ على الخطط والاستراتيجيات، وصولًا إلى تقديم رعاية طبية مبتكرة من أجل الارتقاء بحياة الأفراد من خلال تطوير وتشغيل منشآت طبية متطورة.

واستطرد "العبودي" قائلًا: "سيمثل هذا الإنجاز دافعًا قويًّا لكل العاملين في المجمع لمضاعفة الجهد، وتحقيق المزيد من النجاحات التي ستنعكس إيجابًا على جودة الرعاية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين".

جدير بالذكر أن مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يمتلك سجلًّا حافلًا من الجوائز والإنجازات، والتي من أبرزها اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية CBAHI واللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP والجمعية الأمريكية لنظم المعلومات الصحية HIMSS ومؤخرًا اعتماد المؤسسة الأمريكية للتميز SRC.

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مجمع "سليمان الحبيب" بالعليا يحصل على جائزة سلامة المرضى للمنشآت الصحية
سبق

في إنجاز جديد يضاف لإنجازات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، نجح مجمع سليمان الحبيب الطبي بالعليا في الحصول على الجائزة الوطنية لسلامة المرضى لعام 2020 في نسختها الخاصة بفئة المنشآت الصحية من المركز السعودي لسلامة المرضى، نظير الأداء المتميز في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة وتقديم رعاية صحية متطورة وأكثر أمانًا للمرضى والمراجعين.

يأتي ذلك بعد أن قام خبراء في مجال سلامة المرضى بتقييم شامل للمشروع المقدم من المجمع للتأكد من تطبيق أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية.

وفي احتفالية راعت قواعد التباعد الاجتماعي، سلّم الدكتور ياسر بن عبدالكريم الأصقه مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى درع الجائزة لمدير عام مجمع العليا الطبي عبدالله العبودي.

وعبّر "العبودي" عن اعتزاز وفخر كل العاملين في المجمع الطبي بالجائزة؛ باعتبارها تتويجًا للجهود الكبيرة المبذولة من أجل التطوير والتحديث المستمر، المبنيّ على الخطط والاستراتيجيات، وصولًا إلى تقديم رعاية طبية مبتكرة من أجل الارتقاء بحياة الأفراد من خلال تطوير وتشغيل منشآت طبية متطورة.

واستطرد "العبودي" قائلًا: "سيمثل هذا الإنجاز دافعًا قويًّا لكل العاملين في المجمع لمضاعفة الجهد، وتحقيق المزيد من النجاحات التي ستنعكس إيجابًا على جودة الرعاية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين".

جدير بالذكر أن مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يمتلك سجلًّا حافلًا من الجوائز والإنجازات، والتي من أبرزها اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية CBAHI واللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP والجمعية الأمريكية لنظم المعلومات الصحية HIMSS ومؤخرًا اعتماد المؤسسة الأمريكية للتميز SRC.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
11:16 AM

مجمع "سليمان الحبيب" بالعليا يحصل على جائزة سلامة المرضى للمنشآت الصحية

نظير الأداء المتميز في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة للمرضى والمراجعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إنجاز جديد يضاف لإنجازات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، نجح مجمع سليمان الحبيب الطبي بالعليا في الحصول على الجائزة الوطنية لسلامة المرضى لعام 2020 في نسختها الخاصة بفئة المنشآت الصحية من المركز السعودي لسلامة المرضى، نظير الأداء المتميز في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة وتقديم رعاية صحية متطورة وأكثر أمانًا للمرضى والمراجعين.

يأتي ذلك بعد أن قام خبراء في مجال سلامة المرضى بتقييم شامل للمشروع المقدم من المجمع للتأكد من تطبيق أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية.

وفي احتفالية راعت قواعد التباعد الاجتماعي، سلّم الدكتور ياسر بن عبدالكريم الأصقه مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى درع الجائزة لمدير عام مجمع العليا الطبي عبدالله العبودي.

وعبّر "العبودي" عن اعتزاز وفخر كل العاملين في المجمع الطبي بالجائزة؛ باعتبارها تتويجًا للجهود الكبيرة المبذولة من أجل التطوير والتحديث المستمر، المبنيّ على الخطط والاستراتيجيات، وصولًا إلى تقديم رعاية طبية مبتكرة من أجل الارتقاء بحياة الأفراد من خلال تطوير وتشغيل منشآت طبية متطورة.

واستطرد "العبودي" قائلًا: "سيمثل هذا الإنجاز دافعًا قويًّا لكل العاملين في المجمع لمضاعفة الجهد، وتحقيق المزيد من النجاحات التي ستنعكس إيجابًا على جودة الرعاية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين".

جدير بالذكر أن مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يمتلك سجلًّا حافلًا من الجوائز والإنجازات، والتي من أبرزها اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية CBAHI واللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP والجمعية الأمريكية لنظم المعلومات الصحية HIMSS ومؤخرًا اعتماد المؤسسة الأمريكية للتميز SRC.

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