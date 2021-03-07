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حجبته على "واتساب" فأنهى حياتها طعنًا بوحشية

تم توقيف القاتل بمنزله خلال محاولته الهروب

جريمة بشعة ارتكبها زوج في البرازيل، عندما قتل والدة أطفاله الثلاثة طعنًا حتى الموت، لسبب غريب.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الأحد، أن إدغاردين دوس سانتوس (34 عاماً)، قتل زوجته السابقة، بعد أن حظرته على تطبيق "واتساب"!

وأضافت أنه طعنها بوحشية لدى وصولها إلى مقر عملها في مدينة أوروكوي، شمال شرقي البرازيل، في 19 فبراير الماضي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة، وصول زوج القتيلة السابق إلى مقر العمل في السادسة صباحًا.

وكان القاتل ينتظر ميندونكا (32 عامًا) -التي تعمل خادمة في مكان علمها- لنحو 40 دقيقة.

ورصدت الكاميرات لحظات كان القاتل يهاجم الأم الشابة؛ بينما كانت تكافح من أجل التحرر من قبضته؛ لكنه تمكّن منها وطرحها أرضًا، وشرع في طعنها. وبعد أن ابتعد قليلًا عن جسد القتيلة، عاد وطعنها مرات أخرى.

وذكرت تقارير محلية أن الجريمة جاءت بعد أن حجبت الأم زوجها السابق على تطبيق التواصل الفوري "واتساب".

وألقت الشرطة القبض على القاتل في منزله بعد حوالى نصف ساعة من الجريمة؛ حيث كان يستعد للفرار.

وقال ضابط في الشركة: إن الشريكين انفصلا منذ فترة طويلة؛ لكنه كان يرفض ذلك باستمرار.

وأضاف أن الرجل استشاط غضبًا بعدما حجبته شريكته السابقة على "واتساب".

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حجبته على "واتساب" فأنهى حياتها طعنًا بوحشية
سبق

جريمة بشعة ارتكبها زوج في البرازيل، عندما قتل والدة أطفاله الثلاثة طعنًا حتى الموت، لسبب غريب.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الأحد، أن إدغاردين دوس سانتوس (34 عاماً)، قتل زوجته السابقة، بعد أن حظرته على تطبيق "واتساب"!

وأضافت أنه طعنها بوحشية لدى وصولها إلى مقر عملها في مدينة أوروكوي، شمال شرقي البرازيل، في 19 فبراير الماضي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة، وصول زوج القتيلة السابق إلى مقر العمل في السادسة صباحًا.

وكان القاتل ينتظر ميندونكا (32 عامًا) -التي تعمل خادمة في مكان علمها- لنحو 40 دقيقة.

ورصدت الكاميرات لحظات كان القاتل يهاجم الأم الشابة؛ بينما كانت تكافح من أجل التحرر من قبضته؛ لكنه تمكّن منها وطرحها أرضًا، وشرع في طعنها. وبعد أن ابتعد قليلًا عن جسد القتيلة، عاد وطعنها مرات أخرى.

وذكرت تقارير محلية أن الجريمة جاءت بعد أن حجبت الأم زوجها السابق على تطبيق التواصل الفوري "واتساب".

وألقت الشرطة القبض على القاتل في منزله بعد حوالى نصف ساعة من الجريمة؛ حيث كان يستعد للفرار.

وقال ضابط في الشركة: إن الشريكين انفصلا منذ فترة طويلة؛ لكنه كان يرفض ذلك باستمرار.

وأضاف أن الرجل استشاط غضبًا بعدما حجبته شريكته السابقة على "واتساب".

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:45 AM

حجبته على "واتساب" فأنهى حياتها طعنًا بوحشية

تم توقيف القاتل بمنزله خلال محاولته الهروب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جريمة بشعة ارتكبها زوج في البرازيل، عندما قتل والدة أطفاله الثلاثة طعنًا حتى الموت، لسبب غريب.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الأحد، أن إدغاردين دوس سانتوس (34 عاماً)، قتل زوجته السابقة، بعد أن حظرته على تطبيق "واتساب"!

وأضافت أنه طعنها بوحشية لدى وصولها إلى مقر عملها في مدينة أوروكوي، شمال شرقي البرازيل، في 19 فبراير الماضي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة، وصول زوج القتيلة السابق إلى مقر العمل في السادسة صباحًا.

وكان القاتل ينتظر ميندونكا (32 عامًا) -التي تعمل خادمة في مكان علمها- لنحو 40 دقيقة.

ورصدت الكاميرات لحظات كان القاتل يهاجم الأم الشابة؛ بينما كانت تكافح من أجل التحرر من قبضته؛ لكنه تمكّن منها وطرحها أرضًا، وشرع في طعنها. وبعد أن ابتعد قليلًا عن جسد القتيلة، عاد وطعنها مرات أخرى.

وذكرت تقارير محلية أن الجريمة جاءت بعد أن حجبت الأم زوجها السابق على تطبيق التواصل الفوري "واتساب".

وألقت الشرطة القبض على القاتل في منزله بعد حوالى نصف ساعة من الجريمة؛ حيث كان يستعد للفرار.

وقال ضابط في الشركة: إن الشريكين انفصلا منذ فترة طويلة؛ لكنه كان يرفض ذلك باستمرار.

وأضاف أن الرجل استشاط غضبًا بعدما حجبته شريكته السابقة على "واتساب".

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