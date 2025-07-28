"سياحة الجوف" تسدل الستار على "مهرجان حلوة 1440هـ"

الختام شهد حزمةً برامج ترفيهية وألعابًا حركية ومسابقات مسلية

أُسدل الستار مساء يوم أمس الجمعة، على فعاليات وبرامج مهرجان "الجوف حلوة 1440 هـ"، و الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف، ويأتي بدعم من شركة وسط القصيم، بحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف، أمين عام المجلس الأستاذ ياسر بن إبراهيم العلي وعددٍ من المسؤولين.

فقد شهدت فعاليات اليوم الختامي للمهرجان حزمةً من البرامج الترفيهية والألعاب الحركية الخفيفة والمسابقات المسلية، والتي نفذها فريق لايف الترفيهي بقيادة النجمين خالد الشمري وباسم السهو.

كما جذب نجما الأمسية الختامية من أماسي المهرجان المنشدان الشابان مشعل العليان وتركي العلي، حماس الجمهور الحاضر بتقديمهما عددًا من الوصلات الطربية والشيلات الحماسية وكان لحضورهما المتألق والمميز دورٌ كبير في تفاعل الجمهور على أنغام شيلاتهما.

وقدمت فرقة أشبال الجوف الاستعراضية مجموعة من الفقرات الاستعراضية والرقصات الشعبية والتراثية، والمشاهد التمثيلية على أنغام الشيلات الوطنية وسط تشجيع الجمهور الحاضر.

وقامت فرقة نجوم الجوف المسرحية؛ بعرض ثانٍ للمسرحية الاجتماعية "يد بيد" والتي قام بتأليفها وإخراجها النجم الشاب محمد العفر، وقام بالتمثيل فيها محمد العفر وعبد القادر المرعي.

وفي نهاية الفعاليات، قام مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بتكريم المنظمين واللجان العاملة والمشاركة في إنجاح هذا المهرجان، ودرع خاص لمنظم المهرجان مؤسسة المسرح الأول ممثلةً بمديرها التنفيذي الأستاذ صلاح شندل العنزي، مثمنًا للجميع جهودهم المتميزة في النهوض في برامج هذا المهرجان.

من جانب آخر، أوضح مسؤول الفعاليات والتسويق بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف، أسامة بن فارس العويش، أن مهرجان الجوف حلوة يعدّ أقدم مهرجان مستمر بالمنطقة، ويحظى باهتمام أمير المنطقة ونائبه، ويشهد إقبال الزوار خصوصًا العائلات، وسوف يستمر بإذن الله بدعم كل شركاء النجاح بالمنطقة.