النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سياحة الجوف" تسدل الستار على "مهرجان حلوة 1440هـ"

الختام شهد حزمةً برامج ترفيهية وألعابًا حركية ومسابقات مسلية

أُسدل الستار مساء يوم أمس الجمعة، على فعاليات وبرامج مهرجان "الجوف حلوة 1440 هـ"، و الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف، ويأتي بدعم من شركة وسط القصيم، بحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف، أمين عام المجلس الأستاذ ياسر بن إبراهيم العلي وعددٍ من المسؤولين.

فقد شهدت فعاليات اليوم الختامي للمهرجان حزمةً من البرامج الترفيهية والألعاب الحركية الخفيفة والمسابقات المسلية، والتي نفذها فريق لايف الترفيهي بقيادة النجمين خالد الشمري وباسم السهو.

كما جذب نجما الأمسية الختامية من أماسي المهرجان المنشدان الشابان مشعل العليان وتركي العلي، حماس الجمهور الحاضر بتقديمهما عددًا من الوصلات الطربية والشيلات الحماسية وكان لحضورهما المتألق والمميز دورٌ كبير في تفاعل الجمهور على أنغام شيلاتهما.

وقدمت فرقة أشبال الجوف الاستعراضية مجموعة من الفقرات الاستعراضية والرقصات الشعبية والتراثية، والمشاهد التمثيلية على أنغام الشيلات الوطنية وسط تشجيع الجمهور الحاضر.

وقامت فرقة نجوم الجوف المسرحية؛ بعرض ثانٍ للمسرحية الاجتماعية "يد بيد" والتي قام بتأليفها وإخراجها النجم الشاب محمد العفر، وقام بالتمثيل فيها محمد العفر وعبد القادر المرعي.

وفي نهاية الفعاليات، قام مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بتكريم المنظمين واللجان العاملة والمشاركة في إنجاح هذا المهرجان، ودرع خاص لمنظم المهرجان مؤسسة المسرح الأول ممثلةً بمديرها التنفيذي الأستاذ صلاح شندل العنزي، مثمنًا للجميع جهودهم المتميزة في النهوض في برامج هذا المهرجان.

من جانب آخر، أوضح مسؤول الفعاليات والتسويق بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف، أسامة بن فارس العويش، أن مهرجان الجوف حلوة يعدّ أقدم مهرجان مستمر بالمنطقة، ويحظى باهتمام أمير المنطقة ونائبه، ويشهد إقبال الزوار خصوصًا العائلات، وسوف يستمر بإذن الله بدعم كل شركاء النجاح بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"سياحة الجوف" تسدل الستار على "مهرجان حلوة 1440هـ"
سبق

أُسدل الستار مساء يوم أمس الجمعة، على فعاليات وبرامج مهرجان "الجوف حلوة 1440 هـ"، و الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف، ويأتي بدعم من شركة وسط القصيم، بحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف، أمين عام المجلس الأستاذ ياسر بن إبراهيم العلي وعددٍ من المسؤولين.

فقد شهدت فعاليات اليوم الختامي للمهرجان حزمةً من البرامج الترفيهية والألعاب الحركية الخفيفة والمسابقات المسلية، والتي نفذها فريق لايف الترفيهي بقيادة النجمين خالد الشمري وباسم السهو.

كما جذب نجما الأمسية الختامية من أماسي المهرجان المنشدان الشابان مشعل العليان وتركي العلي، حماس الجمهور الحاضر بتقديمهما عددًا من الوصلات الطربية والشيلات الحماسية وكان لحضورهما المتألق والمميز دورٌ كبير في تفاعل الجمهور على أنغام شيلاتهما.

وقدمت فرقة أشبال الجوف الاستعراضية مجموعة من الفقرات الاستعراضية والرقصات الشعبية والتراثية، والمشاهد التمثيلية على أنغام الشيلات الوطنية وسط تشجيع الجمهور الحاضر.

وقامت فرقة نجوم الجوف المسرحية؛ بعرض ثانٍ للمسرحية الاجتماعية "يد بيد" والتي قام بتأليفها وإخراجها النجم الشاب محمد العفر، وقام بالتمثيل فيها محمد العفر وعبد القادر المرعي.

وفي نهاية الفعاليات، قام مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بتكريم المنظمين واللجان العاملة والمشاركة في إنجاح هذا المهرجان، ودرع خاص لمنظم المهرجان مؤسسة المسرح الأول ممثلةً بمديرها التنفيذي الأستاذ صلاح شندل العنزي، مثمنًا للجميع جهودهم المتميزة في النهوض في برامج هذا المهرجان.

من جانب آخر، أوضح مسؤول الفعاليات والتسويق بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف، أسامة بن فارس العويش، أن مهرجان الجوف حلوة يعدّ أقدم مهرجان مستمر بالمنطقة، ويحظى باهتمام أمير المنطقة ونائبه، ويشهد إقبال الزوار خصوصًا العائلات، وسوف يستمر بإذن الله بدعم كل شركاء النجاح بالمنطقة.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
11:25 PM

"سياحة الجوف" تسدل الستار على "مهرجان حلوة 1440هـ"

الختام شهد حزمةً برامج ترفيهية وألعابًا حركية ومسابقات مسلية

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
76

أُسدل الستار مساء يوم أمس الجمعة، على فعاليات وبرامج مهرجان "الجوف حلوة 1440 هـ"، و الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف، ويأتي بدعم من شركة وسط القصيم، بحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف، أمين عام المجلس الأستاذ ياسر بن إبراهيم العلي وعددٍ من المسؤولين.

فقد شهدت فعاليات اليوم الختامي للمهرجان حزمةً من البرامج الترفيهية والألعاب الحركية الخفيفة والمسابقات المسلية، والتي نفذها فريق لايف الترفيهي بقيادة النجمين خالد الشمري وباسم السهو.

كما جذب نجما الأمسية الختامية من أماسي المهرجان المنشدان الشابان مشعل العليان وتركي العلي، حماس الجمهور الحاضر بتقديمهما عددًا من الوصلات الطربية والشيلات الحماسية وكان لحضورهما المتألق والمميز دورٌ كبير في تفاعل الجمهور على أنغام شيلاتهما.

وقدمت فرقة أشبال الجوف الاستعراضية مجموعة من الفقرات الاستعراضية والرقصات الشعبية والتراثية، والمشاهد التمثيلية على أنغام الشيلات الوطنية وسط تشجيع الجمهور الحاضر.

وقامت فرقة نجوم الجوف المسرحية؛ بعرض ثانٍ للمسرحية الاجتماعية "يد بيد" والتي قام بتأليفها وإخراجها النجم الشاب محمد العفر، وقام بالتمثيل فيها محمد العفر وعبد القادر المرعي.

وفي نهاية الفعاليات، قام مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بتكريم المنظمين واللجان العاملة والمشاركة في إنجاح هذا المهرجان، ودرع خاص لمنظم المهرجان مؤسسة المسرح الأول ممثلةً بمديرها التنفيذي الأستاذ صلاح شندل العنزي، مثمنًا للجميع جهودهم المتميزة في النهوض في برامج هذا المهرجان.

من جانب آخر، أوضح مسؤول الفعاليات والتسويق بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف، أسامة بن فارس العويش، أن مهرجان الجوف حلوة يعدّ أقدم مهرجان مستمر بالمنطقة، ويحظى باهتمام أمير المنطقة ونائبه، ويشهد إقبال الزوار خصوصًا العائلات، وسوف يستمر بإذن الله بدعم كل شركاء النجاح بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,184
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,336
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,252
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,179

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة