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"بلدية القليبة" تنفِّذ أكبر مجسَّم عَلَم للسعودية بمنطقة تبوك

بطول ٦٠م وعرض ٢٨م ومساحة ١٦٨٠م٢

نفَّذت بلدية مركز القليبة بمنطقة تبوك أكبر مجسَّم لعَلَم المملكة العربية السعودية في منطقة تبوك على مجسَّم القلعة على مدخل القليبة الشمالي بطول ٦٠ مترًا، وعرض ٢٨ مترًا، بمساحة ١٦٨٠م٢.

وصُمم مجسَّم القلعة الذي أنشأته البلدية حديثًا على شكل المباني التاريخية التي تحاكي المباني التي اشتُهرت بها السعودية في حقبة السبعينيات الميلادية.

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"بلدية القليبة" تنفِّذ أكبر مجسَّم عَلَم للسعودية بمنطقة تبوك
سبق

نفَّذت بلدية مركز القليبة بمنطقة تبوك أكبر مجسَّم لعَلَم المملكة العربية السعودية في منطقة تبوك على مجسَّم القلعة على مدخل القليبة الشمالي بطول ٦٠ مترًا، وعرض ٢٨ مترًا، بمساحة ١٦٨٠م٢.

وصُمم مجسَّم القلعة الذي أنشأته البلدية حديثًا على شكل المباني التاريخية التي تحاكي المباني التي اشتُهرت بها السعودية في حقبة السبعينيات الميلادية.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
10:28 PM

"بلدية القليبة" تنفِّذ أكبر مجسَّم عَلَم للسعودية بمنطقة تبوك

بطول ٦٠م وعرض ٢٨م ومساحة ١٦٨٠م٢

A A A
بدر الجبل - تبوك
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1,304

نفَّذت بلدية مركز القليبة بمنطقة تبوك أكبر مجسَّم لعَلَم المملكة العربية السعودية في منطقة تبوك على مجسَّم القلعة على مدخل القليبة الشمالي بطول ٦٠ مترًا، وعرض ٢٨ مترًا، بمساحة ١٦٨٠م٢.

وصُمم مجسَّم القلعة الذي أنشأته البلدية حديثًا على شكل المباني التاريخية التي تحاكي المباني التي اشتُهرت بها السعودية في حقبة السبعينيات الميلادية.

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