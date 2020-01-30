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وزير التعليم يعلن الموافقة على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني

عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

قدّم وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما للتعليم الإلكتروني أسوة بالتعليم العام والجامعي، وتمكين المركز من أداء دوره في حوكمة وإدارة وتنظيم عمليات التعليم الإلكتروني بالمملكة.

وقال الوزير آل الشيخ عقب ترؤسه اليوم اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض، إن المجلس وافق على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني، مبيناً أن التعليم الإلكتروني يعد من النماذج المهمة في تنمية القدرات البشرية، وتطوير مخرجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأكد "آل الشيخ" أن الاجتماع يعد باكورة للتدشين الحقيقي للمركز، معرباً عن أمله في أن يسهم المركز في تيسير وتسهيل خدمة أبنائنا وبناتنا الراغبين في الالتحاق بالتعليم الإلكتروني، ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم، ليكونوا مؤهلين أكثر لسوق عمل متطور ومتغير.

من جانبه، استعرض مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبد الله بن محمد الوليدي التوجه المستقبلي للمركز، ممثلاً في حوكمة برامج التعليم الإلكتروني، والتكامل في منصّات التعليم الإلكتروني، والابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

وزير التعليم حمد آل الشيخ المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يعلن الموافقة على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني
سبق

قدّم وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما للتعليم الإلكتروني أسوة بالتعليم العام والجامعي، وتمكين المركز من أداء دوره في حوكمة وإدارة وتنظيم عمليات التعليم الإلكتروني بالمملكة.

وقال الوزير آل الشيخ عقب ترؤسه اليوم اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض، إن المجلس وافق على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني، مبيناً أن التعليم الإلكتروني يعد من النماذج المهمة في تنمية القدرات البشرية، وتطوير مخرجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأكد "آل الشيخ" أن الاجتماع يعد باكورة للتدشين الحقيقي للمركز، معرباً عن أمله في أن يسهم المركز في تيسير وتسهيل خدمة أبنائنا وبناتنا الراغبين في الالتحاق بالتعليم الإلكتروني، ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم، ليكونوا مؤهلين أكثر لسوق عمل متطور ومتغير.

من جانبه، استعرض مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبد الله بن محمد الوليدي التوجه المستقبلي للمركز، ممثلاً في حوكمة برامج التعليم الإلكتروني، والتكامل في منصّات التعليم الإلكتروني، والابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
11:05 PM

وزير التعليم يعلن الموافقة على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني

عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّم وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما للتعليم الإلكتروني أسوة بالتعليم العام والجامعي، وتمكين المركز من أداء دوره في حوكمة وإدارة وتنظيم عمليات التعليم الإلكتروني بالمملكة.

وقال الوزير آل الشيخ عقب ترؤسه اليوم اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض، إن المجلس وافق على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني، مبيناً أن التعليم الإلكتروني يعد من النماذج المهمة في تنمية القدرات البشرية، وتطوير مخرجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأكد "آل الشيخ" أن الاجتماع يعد باكورة للتدشين الحقيقي للمركز، معرباً عن أمله في أن يسهم المركز في تيسير وتسهيل خدمة أبنائنا وبناتنا الراغبين في الالتحاق بالتعليم الإلكتروني، ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم، ليكونوا مؤهلين أكثر لسوق عمل متطور ومتغير.

من جانبه، استعرض مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبد الله بن محمد الوليدي التوجه المستقبلي للمركز، ممثلاً في حوكمة برامج التعليم الإلكتروني، والتكامل في منصّات التعليم الإلكتروني، والابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

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