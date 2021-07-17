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أكثر من 82 ألف مستفيد تلقّوا لقاح كوفيد-19 بجامعة طيبة

خلال 35 يومًا منذُ انطلاقه عبر 48 عيادة

بلغ عدد مستفيدي لقاح كوفيد-19 بمركز اللقاحات بجامعة طيبة 82747 مستفيدًا، وذلك خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 14 يوليو 2021، في الوقت الذي أكدت الجامعة جاهزية المركز التامة واستعداداته لاستقبال الطلبة والطالبات ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين؛ لتلقي اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك عبر 48 عيادة يحتضنها المركز.

وأشار عميد كلية الطب بجامعة طيبة المشرف على مركز اللقاحات الدكتور سعد خوش حال، إلى تحقيق زيادة مضطردة خلال الآونة الأخيرة في أعداد المتقدمين للحصول على اللقاح، من داخل الجامعة وخارجها؛ مما يدلّ على وعي أفراد المجتمع بأهمية الحصول على أخذ اللقاح، وتماشيًا مع توجيهات الدولة -حفظها الله- بضرورة الحصول على اللقاح كشرط أساسي للدخول للمجمعات الحكومية، وجهات العمل، وغيرها، بدءًا من ٢٢ ذي الحجة ١٤٤٢هـ.

وأشاد الدكتور "حال" بالحملة الإعلامية التي أقامتها الجامعة عبر حساباتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية؛ وذلك لتوعية طلابها ومنسوبيها، وحثهم على المسارعة بالحصول على اللقاح.

وأكد الدكتور "حال" على أن المركز يستقبل كافة الراغبين بالحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق "توكلنا" أو "صحتي"، كما أن - وبالاتفاق مع الصحة - هناك مسارًا مخصصًا لمنسوبي جامعة طيبة، سواء من الطلبة والطالبات، أو أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وحثهم على حجز موعد عبر التطبيق، ومن لم يستطيع منهم الحصول على موعد فعليه أن يتوجّه للمركز ويبرز بطاقته التي تثبت انتسابه للجامعة، وسوف يتم إعطاؤه اللقاح اللازم.

وأضاف الدكتور "حال" أن جامعة طيبة خصّصت موظفين من كوادر الجامعة لاستقبال المنسوبين، كما دعمت غرف الطوارئ بالمركز بكادر طبي وتمريض.

وأشار إلى أن العمل بالمركز بدأ بفترة ثم فترتين، بطاقة استيعابية 5 آلاف مستفيد لكل فترة، وصولًا إلى ثلاث فترات عمل في القريب العاجل بطاقة استيعابية 15 ألف جرعة لقاح يوميًّا يتم الحصول عليها عبر 48 عيادة، منوهًا إلى أن رسالة جامعة طيبة تتضمن ثلاثة محاور تشمل العملية التعليمية، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.

وأضاف الدكتور "حال" أن مركز اللقاح يُعد من خدمة المجتمع، وأنشأته الجامعة في وقت قياسي بفترة زمنية أقلّ من الشهر؛ تلبيةً لاحتياجات المنطقة، ودعمًا لجهود وزارة الصحة في تسريع عملية تطعيم المواطنين والمقيمين، وذلك بالتعاون التام مع وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة، مشيرًا إلى أنه سيتم تكثيف الجهود بالعمل بالمركز خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك على مدار الساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 82 ألف مستفيد تلقّوا لقاح كوفيد-19 بجامعة طيبة
سبق

بلغ عدد مستفيدي لقاح كوفيد-19 بمركز اللقاحات بجامعة طيبة 82747 مستفيدًا، وذلك خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 14 يوليو 2021، في الوقت الذي أكدت الجامعة جاهزية المركز التامة واستعداداته لاستقبال الطلبة والطالبات ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين؛ لتلقي اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك عبر 48 عيادة يحتضنها المركز.

وأشار عميد كلية الطب بجامعة طيبة المشرف على مركز اللقاحات الدكتور سعد خوش حال، إلى تحقيق زيادة مضطردة خلال الآونة الأخيرة في أعداد المتقدمين للحصول على اللقاح، من داخل الجامعة وخارجها؛ مما يدلّ على وعي أفراد المجتمع بأهمية الحصول على أخذ اللقاح، وتماشيًا مع توجيهات الدولة -حفظها الله- بضرورة الحصول على اللقاح كشرط أساسي للدخول للمجمعات الحكومية، وجهات العمل، وغيرها، بدءًا من ٢٢ ذي الحجة ١٤٤٢هـ.

وأشاد الدكتور "حال" بالحملة الإعلامية التي أقامتها الجامعة عبر حساباتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية؛ وذلك لتوعية طلابها ومنسوبيها، وحثهم على المسارعة بالحصول على اللقاح.

وأكد الدكتور "حال" على أن المركز يستقبل كافة الراغبين بالحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق "توكلنا" أو "صحتي"، كما أن - وبالاتفاق مع الصحة - هناك مسارًا مخصصًا لمنسوبي جامعة طيبة، سواء من الطلبة والطالبات، أو أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وحثهم على حجز موعد عبر التطبيق، ومن لم يستطيع منهم الحصول على موعد فعليه أن يتوجّه للمركز ويبرز بطاقته التي تثبت انتسابه للجامعة، وسوف يتم إعطاؤه اللقاح اللازم.

وأضاف الدكتور "حال" أن جامعة طيبة خصّصت موظفين من كوادر الجامعة لاستقبال المنسوبين، كما دعمت غرف الطوارئ بالمركز بكادر طبي وتمريض.

وأشار إلى أن العمل بالمركز بدأ بفترة ثم فترتين، بطاقة استيعابية 5 آلاف مستفيد لكل فترة، وصولًا إلى ثلاث فترات عمل في القريب العاجل بطاقة استيعابية 15 ألف جرعة لقاح يوميًّا يتم الحصول عليها عبر 48 عيادة، منوهًا إلى أن رسالة جامعة طيبة تتضمن ثلاثة محاور تشمل العملية التعليمية، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.

وأضاف الدكتور "حال" أن مركز اللقاح يُعد من خدمة المجتمع، وأنشأته الجامعة في وقت قياسي بفترة زمنية أقلّ من الشهر؛ تلبيةً لاحتياجات المنطقة، ودعمًا لجهود وزارة الصحة في تسريع عملية تطعيم المواطنين والمقيمين، وذلك بالتعاون التام مع وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة، مشيرًا إلى أنه سيتم تكثيف الجهود بالعمل بالمركز خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك على مدار الساعة.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
02:48 PM

أكثر من 82 ألف مستفيد تلقّوا لقاح كوفيد-19 بجامعة طيبة

خلال 35 يومًا منذُ انطلاقه عبر 48 عيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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بلغ عدد مستفيدي لقاح كوفيد-19 بمركز اللقاحات بجامعة طيبة 82747 مستفيدًا، وذلك خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 14 يوليو 2021، في الوقت الذي أكدت الجامعة جاهزية المركز التامة واستعداداته لاستقبال الطلبة والطالبات ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين؛ لتلقي اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك عبر 48 عيادة يحتضنها المركز.

وأشار عميد كلية الطب بجامعة طيبة المشرف على مركز اللقاحات الدكتور سعد خوش حال، إلى تحقيق زيادة مضطردة خلال الآونة الأخيرة في أعداد المتقدمين للحصول على اللقاح، من داخل الجامعة وخارجها؛ مما يدلّ على وعي أفراد المجتمع بأهمية الحصول على أخذ اللقاح، وتماشيًا مع توجيهات الدولة -حفظها الله- بضرورة الحصول على اللقاح كشرط أساسي للدخول للمجمعات الحكومية، وجهات العمل، وغيرها، بدءًا من ٢٢ ذي الحجة ١٤٤٢هـ.

وأشاد الدكتور "حال" بالحملة الإعلامية التي أقامتها الجامعة عبر حساباتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية؛ وذلك لتوعية طلابها ومنسوبيها، وحثهم على المسارعة بالحصول على اللقاح.

وأكد الدكتور "حال" على أن المركز يستقبل كافة الراغبين بالحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق "توكلنا" أو "صحتي"، كما أن - وبالاتفاق مع الصحة - هناك مسارًا مخصصًا لمنسوبي جامعة طيبة، سواء من الطلبة والطالبات، أو أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وحثهم على حجز موعد عبر التطبيق، ومن لم يستطيع منهم الحصول على موعد فعليه أن يتوجّه للمركز ويبرز بطاقته التي تثبت انتسابه للجامعة، وسوف يتم إعطاؤه اللقاح اللازم.

وأضاف الدكتور "حال" أن جامعة طيبة خصّصت موظفين من كوادر الجامعة لاستقبال المنسوبين، كما دعمت غرف الطوارئ بالمركز بكادر طبي وتمريض.

وأشار إلى أن العمل بالمركز بدأ بفترة ثم فترتين، بطاقة استيعابية 5 آلاف مستفيد لكل فترة، وصولًا إلى ثلاث فترات عمل في القريب العاجل بطاقة استيعابية 15 ألف جرعة لقاح يوميًّا يتم الحصول عليها عبر 48 عيادة، منوهًا إلى أن رسالة جامعة طيبة تتضمن ثلاثة محاور تشمل العملية التعليمية، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.

وأضاف الدكتور "حال" أن مركز اللقاح يُعد من خدمة المجتمع، وأنشأته الجامعة في وقت قياسي بفترة زمنية أقلّ من الشهر؛ تلبيةً لاحتياجات المنطقة، ودعمًا لجهود وزارة الصحة في تسريع عملية تطعيم المواطنين والمقيمين، وذلك بالتعاون التام مع وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة، مشيرًا إلى أنه سيتم تكثيف الجهود بالعمل بالمركز خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك على مدار الساعة.

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