تبدأ 5 مدن سعودية غدًا الأحد تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، هي (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الحدود الشمالية ومحافظة القريات). وكان المرور قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه سيتم تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في تلك المدن بدءًا من غد الأحد. يأتي ذلك سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ إذ أكد المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدًا أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية، تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

بينها مكة .. 5 مدن سعودية تبدأ غدًا تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات عبدالرزاق البجالي سبق 2020-12-19 تبدأ 5 مدن سعودية غدًا الأحد تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، هي (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الحدود الشمالية ومحافظة القريات).



وكان المرور قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه سيتم تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في تلك المدن بدءًا من غد الأحد.



يأتي ذلك سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ إذ أكد المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدًا أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية، تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442 12:37 AM

بينها مكة .. 5 مدن سعودية تبدأ غدًا تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال





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تبدأ 5 مدن سعودية غدًا الأحد تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، هي (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الحدود الشمالية ومحافظة القريات).



وكان المرور قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه سيتم تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في تلك المدن بدءًا من غد الأحد.



يأتي ذلك سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ إذ أكد المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدًا أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية، تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.