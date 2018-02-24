وجه مدير ‎الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأحد في الجامعة، بما فيها المسائي والمعاهد والدور. جاء ذلك بناءً على تنبيهات الرئاسة العامة للأرصاد عن حالة الأجواء الممطرة في منطقة المدينة المنورة، وحرصاً على سلامة الطلاب.

"المرزوقي" يوجه بتعليق الدراسة غداً الأحد بالجامعة الإسلامية و"المعاهد" و"الدور" و"المسائي" ماجد الرفاعي سبق 2018-02-24 وجه مدير ‎الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأحد في الجامعة، بما فيها المسائي والمعاهد والدور.



جاء ذلك بناءً على تنبيهات الرئاسة العامة للأرصاد عن حالة الأجواء الممطرة في منطقة المدينة المنورة، وحرصاً على سلامة الطلاب.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 08:02 PM

"المرزوقي" يوجه بتعليق الدراسة غداً الأحد بالجامعة الإسلامية و"المعاهد" و"الدور" و"المسائي" ​بناءً على تنبيهات "الأرصاد" وحرصاً على سلامة الطلاب





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وجه مدير ‎الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأحد في الجامعة، بما فيها المسائي والمعاهد والدور.



جاء ذلك بناءً على تنبيهات الرئاسة العامة للأرصاد عن حالة الأجواء الممطرة في منطقة المدينة المنورة، وحرصاً على سلامة الطلاب.