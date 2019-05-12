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طائرة محمّلة وسفن مستشفيات.. اليمن و"الصحة العالمية" على جبهة "كورونا"

اتصال مرئي بحث فيه "العوج" مع "موساني" سبل توفير وتغطية الاحتياجات الطبية

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج؛ عبر الاتصال المرئي، مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور ألطاف موساني؛ تطوير خطط الاستجابة وحشد الموارد وتغطية احتياجات النظام الصحي في اليمن لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بأن المباحثات تطرقت لمساعي منظمة الصحة العالمية لجعل احتياجات اليمن على رأس قائمة التدخلات للمنظمة من خلال توفير الدعم عبر صندوق الاستجابة الإنساني التابع للأمم المتحدة وأيضاً تحديد الاحتياجات الخاصة باليمن عبر المكتب الرئيس للمنظمة في جنيف وتقديمها لجميع المانحين على المستوى الدولي.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تسعى لتغطية العجز في احتياجات النظام الصحي باليمن رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المنظمة في حشد الموارد المالية وإدارة عملياتها على الأرض.

وأشار "موساني"؛ إلى وصول طائرة محمّلة بـ 14 ألف عيّنة فحص و1100 محاليل اختبارات خاصة بفيروس كورونا ستوزع على جميع أنحاء اليمن.

ولفت المسؤول الأممي، إلى أن هناك مقترحات تركز على أن تعمل المنظمة على إعداد رؤية وفي إمكانية إرسال سفن مجهزة بمستشفيات لدعم جهود مواجهة الجائحة وتعزيز عجز الاحتياجات في محافظتَي عدن والمكلا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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طائرة محمّلة وسفن مستشفيات.. اليمن و"الصحة العالمية" على جبهة "كورونا"
سبق

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج؛ عبر الاتصال المرئي، مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور ألطاف موساني؛ تطوير خطط الاستجابة وحشد الموارد وتغطية احتياجات النظام الصحي في اليمن لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بأن المباحثات تطرقت لمساعي منظمة الصحة العالمية لجعل احتياجات اليمن على رأس قائمة التدخلات للمنظمة من خلال توفير الدعم عبر صندوق الاستجابة الإنساني التابع للأمم المتحدة وأيضاً تحديد الاحتياجات الخاصة باليمن عبر المكتب الرئيس للمنظمة في جنيف وتقديمها لجميع المانحين على المستوى الدولي.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تسعى لتغطية العجز في احتياجات النظام الصحي باليمن رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المنظمة في حشد الموارد المالية وإدارة عملياتها على الأرض.

وأشار "موساني"؛ إلى وصول طائرة محمّلة بـ 14 ألف عيّنة فحص و1100 محاليل اختبارات خاصة بفيروس كورونا ستوزع على جميع أنحاء اليمن.

ولفت المسؤول الأممي، إلى أن هناك مقترحات تركز على أن تعمل المنظمة على إعداد رؤية وفي إمكانية إرسال سفن مجهزة بمستشفيات لدعم جهود مواجهة الجائحة وتعزيز عجز الاحتياجات في محافظتَي عدن والمكلا.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
12:29 PM

طائرة محمّلة وسفن مستشفيات.. اليمن و"الصحة العالمية" على جبهة "كورونا"

اتصال مرئي بحث فيه "العوج" مع "موساني" سبل توفير وتغطية الاحتياجات الطبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج؛ عبر الاتصال المرئي، مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور ألطاف موساني؛ تطوير خطط الاستجابة وحشد الموارد وتغطية احتياجات النظام الصحي في اليمن لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بأن المباحثات تطرقت لمساعي منظمة الصحة العالمية لجعل احتياجات اليمن على رأس قائمة التدخلات للمنظمة من خلال توفير الدعم عبر صندوق الاستجابة الإنساني التابع للأمم المتحدة وأيضاً تحديد الاحتياجات الخاصة باليمن عبر المكتب الرئيس للمنظمة في جنيف وتقديمها لجميع المانحين على المستوى الدولي.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تسعى لتغطية العجز في احتياجات النظام الصحي باليمن رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المنظمة في حشد الموارد المالية وإدارة عملياتها على الأرض.

وأشار "موساني"؛ إلى وصول طائرة محمّلة بـ 14 ألف عيّنة فحص و1100 محاليل اختبارات خاصة بفيروس كورونا ستوزع على جميع أنحاء اليمن.

ولفت المسؤول الأممي، إلى أن هناك مقترحات تركز على أن تعمل المنظمة على إعداد رؤية وفي إمكانية إرسال سفن مجهزة بمستشفيات لدعم جهود مواجهة الجائحة وتعزيز عجز الاحتياجات في محافظتَي عدن والمكلا.

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