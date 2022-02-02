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"السومة" ينعش تدريبات الأهلي قبل مواجهة التعاون .. و"جيسوس" يقترب من قيادة الفريق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة التعاون، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الكابتن عمر السومة في التدريبات الجماعية عقب انتهائه من المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

من جهة أخرى كشفت مصادر إعلامية أن إدارة الأهلي قدمت عرضًا ضخمًا للبرتغالي خورخي جيسوس لتولي مهمة تدريب الفريق الأول بدلاً من البلجيكي بيسنيك هاسي.

وأفادت صحيفة "ريكورد" البرتغالية بأن الأهلي يجري مفاوضات إيجابية حاليًا مع جيسوس الذي يملك عرضًا ضخمًا لا يقاوم للعودة من جديد للدوري السعودي.

جدة الأهلي السومة جيسوس التعاون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"السومة" ينعش تدريبات الأهلي قبل مواجهة التعاون .. و"جيسوس" يقترب من قيادة الفريق
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة التعاون، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الكابتن عمر السومة في التدريبات الجماعية عقب انتهائه من المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

من جهة أخرى كشفت مصادر إعلامية أن إدارة الأهلي قدمت عرضًا ضخمًا للبرتغالي خورخي جيسوس لتولي مهمة تدريب الفريق الأول بدلاً من البلجيكي بيسنيك هاسي.

وأفادت صحيفة "ريكورد" البرتغالية بأن الأهلي يجري مفاوضات إيجابية حاليًا مع جيسوس الذي يملك عرضًا ضخمًا لا يقاوم للعودة من جديد للدوري السعودي.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
11:11 PM

"السومة" ينعش تدريبات الأهلي قبل مواجهة التعاون .. و"جيسوس" يقترب من قيادة الفريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة التعاون، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الكابتن عمر السومة في التدريبات الجماعية عقب انتهائه من المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

من جهة أخرى كشفت مصادر إعلامية أن إدارة الأهلي قدمت عرضًا ضخمًا للبرتغالي خورخي جيسوس لتولي مهمة تدريب الفريق الأول بدلاً من البلجيكي بيسنيك هاسي.

وأفادت صحيفة "ريكورد" البرتغالية بأن الأهلي يجري مفاوضات إيجابية حاليًا مع جيسوس الذي يملك عرضًا ضخمًا لا يقاوم للعودة من جديد للدوري السعودي.

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