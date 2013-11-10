"سبق" تكشف تفاصيل مقطع السيارة المحترقة بجدة

الجهات الأمنية تكثف بحثها للقبض على الجاني

كشفت "سبق" تفاصيل المقطع المتداول اليوم وبشكل واسع على موقع التواصل "تويتر"، والذي يظهر أحد الأشخاص يقوم بتهشيم زجاج مركبة متوقفة بأحد الأحياء بجدة، ويعود مجدداً ليشعل النيران بها، والتي كادت أن تفتك به وتحرقه إلا أنه هرع من الموقع مسرعاً بعد صعوده سيارته المتوقفة بجوار المركبة المستهدف إحراقها.

وتوصلت "سبق" لمالك المركبة المتضررة والمتوقفة أمام منزله، وهو المواطن نايف الزهراني، حيث قال: قبل أسبوعين في صباح يوم الجمعة كنت نائماً، واستيقظت على صوت جرس المنزل وإذا بالحارس يخبرني عن تعرض سيارتي لحريق، وحين نزولي وجدت رجال الدفاع المدني يقومون بإطفاء الحريق حيث أتى على كامل داخلية السيارة، وبمجرد الانتهاء من إطفاء الحريق أحال الدفاع المدني القضية للشرطة لوجود شبهة جنائية من تكسير الزجاج الخلفي ووجود أداة التهشيم بالمقعد الخلفي.

وأضاف "الزهراني" أن الجهات الأمنية تكثف بحثها للقبض على الجاني، كاشفاً عن أسباب تداول المقطع في الوقت الحالي بالرغم من مضي أسبوعين عن الحادثة، وأن السبب يعود لعدم وجود صاحب المنزل الذي يقطن فيه حيث كان في سفر ولم يأت اليوم.

واختتم "الزهراني" أنه ليس له مشاكل أو خلافات مع أحد نهائياً وتفاجأ بتعمد في إحراق المركبة، مبدياً ثقته في رجال الأمن للإطاحة بالجاني.