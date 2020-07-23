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بلدية خميس مشيط تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

تهيئة الحدائق والمتنزهات والميادين وتكثيف أعمال النظافة العامة

أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أنه تم وضع خطة عمل خاصة بمسلخ البلدية العام خصوصًا بأيام عيد الأضحى المبارك وإعادة تنظيم وترتيب سوق المواشي استعدادًا لهذه المناسبة، كما تم السماح للمسالخ والمطابخ الأهلية بمزاولة الذبح أيام العيد وفق الضوابط والإجراءات التي تم الإعلان عنها.

وبيّن رئيس البلدية أنه يجري العمل على تهيئة وصيانة كل الحدائق والمتنزهات العامة وممرات المشاة والميادين العامة وتكثيف أعمال النظافة العامة بأرجاء المحافظة وذلك لاستقبال زوار وأهالي المحافظة للاستمتاع بأجواء المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل للمرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمراقبة جميع الأسواق والمراكز التجارية ومباشرة جميع بلاغات الطوارئ والعمل على معالجتها على مدار 24 ساعة.

بلدية خميس مشيط خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية خميس مشيط تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك
سبق

أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أنه تم وضع خطة عمل خاصة بمسلخ البلدية العام خصوصًا بأيام عيد الأضحى المبارك وإعادة تنظيم وترتيب سوق المواشي استعدادًا لهذه المناسبة، كما تم السماح للمسالخ والمطابخ الأهلية بمزاولة الذبح أيام العيد وفق الضوابط والإجراءات التي تم الإعلان عنها.

وبيّن رئيس البلدية أنه يجري العمل على تهيئة وصيانة كل الحدائق والمتنزهات العامة وممرات المشاة والميادين العامة وتكثيف أعمال النظافة العامة بأرجاء المحافظة وذلك لاستقبال زوار وأهالي المحافظة للاستمتاع بأجواء المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل للمرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمراقبة جميع الأسواق والمراكز التجارية ومباشرة جميع بلاغات الطوارئ والعمل على معالجتها على مدار 24 ساعة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
09:59 PM

بلدية خميس مشيط تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

تهيئة الحدائق والمتنزهات والميادين وتكثيف أعمال النظافة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
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أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أنه تم وضع خطة عمل خاصة بمسلخ البلدية العام خصوصًا بأيام عيد الأضحى المبارك وإعادة تنظيم وترتيب سوق المواشي استعدادًا لهذه المناسبة، كما تم السماح للمسالخ والمطابخ الأهلية بمزاولة الذبح أيام العيد وفق الضوابط والإجراءات التي تم الإعلان عنها.

وبيّن رئيس البلدية أنه يجري العمل على تهيئة وصيانة كل الحدائق والمتنزهات العامة وممرات المشاة والميادين العامة وتكثيف أعمال النظافة العامة بأرجاء المحافظة وذلك لاستقبال زوار وأهالي المحافظة للاستمتاع بأجواء المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل للمرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمراقبة جميع الأسواق والمراكز التجارية ومباشرة جميع بلاغات الطوارئ والعمل على معالجتها على مدار 24 ساعة.

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