رابطة أحياء العارضة تضع احتياجها على مكتب رئيس البلدية

بينها احتياج فِرَق المحافظة لملاعب مهيأة ومناسبة لإقامة الفعاليات

استقبل رئيس بلدية محافظة العارضة المهندس علي بن أحمد عطيف في مكتبه بالبلدية المشرف العام على مكتب رابطة فِرَق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة عبدالله معشي ومدير مكتب الرابطة أحمد معيدي ونائبه سلمان سحاري.

وجرى -خلال اللقاء- استعراض أبرز البرامج والفعاليات والمسابقات الرياضية التي نفّذها المكتب خلال الفترة الماضية، وكذلك احتياج فِرَق المحافظة لملاعب مهيأة ومناسبة لإقامة الفعاليات والبطولات.

وأكد رئيس البلدية المهندس علي بن أحمد عطيف خلال اللقاء، أن وطننا الغالي يشهد قفزات نوعية في شتى المجالات ومنها القطاع الرياضي الذي يحظى بدعم لا محدود من قِبَل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وسمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لافتًا إلى أن هذا الدعم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تهيئة كل السبل لدعم الشباب والرياضة، وتذليل كل العقبات من أجل مواصلة المسيرة نحو المنجزات الرياضية؛ مقدمًا شكره لرابطة فِرَق الأحياء لكرة القدم بمنطقة جازان ولمكتب الرابطة بالعارضة على جهودهم المميزة لخدمة الرياضيين.

وفي ختام الزيارة، قدّم مدير مكتب رابطة فِرَق الأحياء بالمحافظة، تقريرَ ملخصًا لأبرز منجزات ومبادرات المكتب.