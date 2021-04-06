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التعاون والفيصلي.. المطالبة بصافرة أجنبية في نهائي كأس الملك

سرت أنباء إعلامية أن إدارة التعاون ونظيره الفيصلي قد اتفقا على طلب حكام أجانب للقاء المنتظر بين الطرفين في نهائي "أغلى الكؤوس" كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .

وكانت إدارتا الفريقين قد أبديتا امتعاضهما من الأخطاء التحكيمية التي وقعت في لقاء الفريقين في نصف النهائي أمام النصر والفتح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون والفيصلي.. المطالبة بصافرة أجنبية في نهائي كأس الملك
سبق

سرت أنباء إعلامية أن إدارة التعاون ونظيره الفيصلي قد اتفقا على طلب حكام أجانب للقاء المنتظر بين الطرفين في نهائي "أغلى الكؤوس" كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .

وكانت إدارتا الفريقين قد أبديتا امتعاضهما من الأخطاء التحكيمية التي وقعت في لقاء الفريقين في نصف النهائي أمام النصر والفتح.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
10:26 PM

التعاون والفيصلي.. المطالبة بصافرة أجنبية في نهائي كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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سرت أنباء إعلامية أن إدارة التعاون ونظيره الفيصلي قد اتفقا على طلب حكام أجانب للقاء المنتظر بين الطرفين في نهائي "أغلى الكؤوس" كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .

وكانت إدارتا الفريقين قد أبديتا امتعاضهما من الأخطاء التحكيمية التي وقعت في لقاء الفريقين في نصف النهائي أمام النصر والفتح.

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