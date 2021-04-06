التعاون والفيصلي.. المطالبة بصافرة أجنبية في نهائي كأس الملك

سرت أنباء إعلامية أن إدارة التعاون ونظيره الفيصلي قد اتفقا على طلب حكام أجانب للقاء المنتظر بين الطرفين في نهائي "أغلى الكؤوس" كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .

وكانت إدارتا الفريقين قد أبديتا امتعاضهما من الأخطاء التحكيمية التي وقعت في لقاء الفريقين في نصف النهائي أمام النصر والفتح.