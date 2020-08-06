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أمريكا تعاقب 3 أفراد وشركة على علاقة بالأزمة الليبية

أدرجتهم على القائمة السوداء

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن واشنطن فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات مرتبطة بليبيا على ثلاثة أفراد وشركة يقع مقرها في مالطا.

وأدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة الوفاق، بالإضافة إلى ثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تعاقب 3 أفراد وشركة على علاقة بالأزمة الليبية
سبق

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن واشنطن فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات مرتبطة بليبيا على ثلاثة أفراد وشركة يقع مقرها في مالطا.

وأدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة الوفاق، بالإضافة إلى ثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا، وفقاً لـ"رويترز".

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
06:42 PM

أمريكا تعاقب 3 أفراد وشركة على علاقة بالأزمة الليبية

أدرجتهم على القائمة السوداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن واشنطن فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات مرتبطة بليبيا على ثلاثة أفراد وشركة يقع مقرها في مالطا.

وأدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة الوفاق، بالإضافة إلى ثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا، وفقاً لـ"رويترز".

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