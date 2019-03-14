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ارتفاع الأمواج بشواطئ جازان يمنع السباحة ويوقف الإبحار

حرس الحدود ينبه بضرورة الحرص واليقظة

تسببت سرعة الرياح اليوم، في ارتفاع الأمواج بشكل لافت للأنظار بشواطئ جازان، مما تسبب في منع السباحة، وكذلك توقّف عدد من المراكب عن الإبحار.

وعجَّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ، ونبّهت مديرية حرس الحدود على ضرورة الحرص واليقظة من المتنزهين عند ارتياد الشواطئ، وعدم السباحة إلا في المواقع المسموح بها، وضرورة الاتصال على هاتف عمليات حرس الحدود (994) عند حدوث أي طارئ لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.

جازان شواطئ جازان منع السباحة توقف المراكب عن الإبحار حرس الحدود ارتفاع الأمواج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع الأمواج بشواطئ جازان يمنع السباحة ويوقف الإبحار
سبق

تسببت سرعة الرياح اليوم، في ارتفاع الأمواج بشكل لافت للأنظار بشواطئ جازان، مما تسبب في منع السباحة، وكذلك توقّف عدد من المراكب عن الإبحار.

وعجَّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ، ونبّهت مديرية حرس الحدود على ضرورة الحرص واليقظة من المتنزهين عند ارتياد الشواطئ، وعدم السباحة إلا في المواقع المسموح بها، وضرورة الاتصال على هاتف عمليات حرس الحدود (994) عند حدوث أي طارئ لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:58 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
07:06 PM

ارتفاع الأمواج بشواطئ جازان يمنع السباحة ويوقف الإبحار

حرس الحدود ينبه بضرورة الحرص واليقظة

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فهد كاملي - جازان
2
2,940

تسببت سرعة الرياح اليوم، في ارتفاع الأمواج بشكل لافت للأنظار بشواطئ جازان، مما تسبب في منع السباحة، وكذلك توقّف عدد من المراكب عن الإبحار.

وعجَّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ، ونبّهت مديرية حرس الحدود على ضرورة الحرص واليقظة من المتنزهين عند ارتياد الشواطئ، وعدم السباحة إلا في المواقع المسموح بها، وضرورة الاتصال على هاتف عمليات حرس الحدود (994) عند حدوث أي طارئ لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.

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