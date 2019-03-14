ارتفاع الأمواج بشواطئ جازان يمنع السباحة ويوقف الإبحار
حرس الحدود ينبه بضرورة الحرص واليقظة
تسببت سرعة الرياح اليوم، في ارتفاع الأمواج بشكل لافت للأنظار بشواطئ جازان، مما تسبب في منع السباحة، وكذلك توقّف عدد من المراكب عن الإبحار.
وعجَّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ، ونبّهت مديرية حرس الحدود على ضرورة الحرص واليقظة من المتنزهين عند ارتياد الشواطئ، وعدم السباحة إلا في المواقع المسموح بها، وضرورة الاتصال على هاتف عمليات حرس الحدود (994) عند حدوث أي طارئ لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.
ارتفاع الأمواج بشواطئ جازان يمنع السباحة ويوقف الإبحار
فهد كامليسبق2020-03-14
تسببت سرعة الرياح اليوم، في ارتفاع الأمواج بشكل لافت للأنظار بشواطئ جازان، مما تسبب في منع السباحة، وكذلك توقّف عدد من المراكب عن الإبحار.
وعجَّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ، ونبّهت مديرية حرس الحدود على ضرورة الحرص واليقظة من المتنزهين عند ارتياد الشواطئ، وعدم السباحة إلا في المواقع المسموح بها، وضرورة الاتصال على هاتف عمليات حرس الحدود (994) عند حدوث أي طارئ لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:58 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
07:06 PM
ارتفاع الأمواج بشواطئ جازان يمنع السباحة ويوقف الإبحار
تسببت سرعة الرياح اليوم، في ارتفاع الأمواج بشكل لافت للأنظار بشواطئ جازان، مما تسبب في منع السباحة، وكذلك توقّف عدد من المراكب عن الإبحار.
وعجَّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ، ونبّهت مديرية حرس الحدود على ضرورة الحرص واليقظة من المتنزهين عند ارتياد الشواطئ، وعدم السباحة إلا في المواقع المسموح بها، وضرورة الاتصال على هاتف عمليات حرس الحدود (994) عند حدوث أي طارئ لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.