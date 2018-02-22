النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نفايات "تحلية الشعيبة" تدفع رجال أمن حمايتها للشكوى: تعرقل مهامنا

طالبوا قيادة المركز بمخاطبة الجهات المخولة لرفع الضرر بصورة عاجلة

تشكّل النفايات المتراكمة المحيطة بسور "تحلية الشعيبة" هاجساً يؤرق رجال الأمن المكلفين بحماية التحلية؛ نظراً لما تسببه من حجب في مدى الرؤية الأفقية عند حرقها قد تعرقل من أداء مهمة رجل الأمن.

وقد اعتادت العمالة التابعة لمحطة التحلية رمي النفايات في مكب غير نظامي قريب من مواقع نقاط الأمن؛ في سبيل التخلص منها دون مراعاة حتى للأضرار الصحية التي قد تسببها.

وفي شكوى لعددٍ من رجال أمن مركز المنشآت بالشعيبة -حصلت "سبق" على نسخة منها- رفعوا بها لقائد المركز، أكدوا فيها أنهم يتعرضون يومياً أثناء أداء عملهم، للأدخنة المتصاعدة القريبة من مواقعهم جراء حرق النفايات الخاصة بالتحلية.

وأشاروا إلى أن خطورة النفايات لم تقتصر فقط على الأضرار الصحية فحسب؛ بل امتدت لأبعد من ذلك، وما سببته عند حرقها من حجب مدى الرؤية الأفقية، مطالبين قيادة المركز باتخاذ ما يلزم، ومخاطبة الجهات المخولة لرفع الضرر عنهم بصورة عاجلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نفايات "تحلية الشعيبة" تدفع رجال أمن حمايتها للشكوى: تعرقل مهامنا
سبق

تشكّل النفايات المتراكمة المحيطة بسور "تحلية الشعيبة" هاجساً يؤرق رجال الأمن المكلفين بحماية التحلية؛ نظراً لما تسببه من حجب في مدى الرؤية الأفقية عند حرقها قد تعرقل من أداء مهمة رجل الأمن.

وقد اعتادت العمالة التابعة لمحطة التحلية رمي النفايات في مكب غير نظامي قريب من مواقع نقاط الأمن؛ في سبيل التخلص منها دون مراعاة حتى للأضرار الصحية التي قد تسببها.

وفي شكوى لعددٍ من رجال أمن مركز المنشآت بالشعيبة -حصلت "سبق" على نسخة منها- رفعوا بها لقائد المركز، أكدوا فيها أنهم يتعرضون يومياً أثناء أداء عملهم، للأدخنة المتصاعدة القريبة من مواقعهم جراء حرق النفايات الخاصة بالتحلية.

وأشاروا إلى أن خطورة النفايات لم تقتصر فقط على الأضرار الصحية فحسب؛ بل امتدت لأبعد من ذلك، وما سببته عند حرقها من حجب مدى الرؤية الأفقية، مطالبين قيادة المركز باتخاذ ما يلزم، ومخاطبة الجهات المخولة لرفع الضرر عنهم بصورة عاجلة.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
12:53 PM

نفايات "تحلية الشعيبة" تدفع رجال أمن حمايتها للشكوى: تعرقل مهامنا

طالبوا قيادة المركز بمخاطبة الجهات المخولة لرفع الضرر بصورة عاجلة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
2,952

تشكّل النفايات المتراكمة المحيطة بسور "تحلية الشعيبة" هاجساً يؤرق رجال الأمن المكلفين بحماية التحلية؛ نظراً لما تسببه من حجب في مدى الرؤية الأفقية عند حرقها قد تعرقل من أداء مهمة رجل الأمن.

وقد اعتادت العمالة التابعة لمحطة التحلية رمي النفايات في مكب غير نظامي قريب من مواقع نقاط الأمن؛ في سبيل التخلص منها دون مراعاة حتى للأضرار الصحية التي قد تسببها.

وفي شكوى لعددٍ من رجال أمن مركز المنشآت بالشعيبة -حصلت "سبق" على نسخة منها- رفعوا بها لقائد المركز، أكدوا فيها أنهم يتعرضون يومياً أثناء أداء عملهم، للأدخنة المتصاعدة القريبة من مواقعهم جراء حرق النفايات الخاصة بالتحلية.

وأشاروا إلى أن خطورة النفايات لم تقتصر فقط على الأضرار الصحية فحسب؛ بل امتدت لأبعد من ذلك، وما سببته عند حرقها من حجب مدى الرؤية الأفقية، مطالبين قيادة المركز باتخاذ ما يلزم، ومخاطبة الجهات المخولة لرفع الضرر عنهم بصورة عاجلة.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,124
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,326
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,925
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,370

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة