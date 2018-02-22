نفايات "تحلية الشعيبة" تدفع رجال أمن حمايتها للشكوى: تعرقل مهامنا

طالبوا قيادة المركز بمخاطبة الجهات المخولة لرفع الضرر بصورة عاجلة

تشكّل النفايات المتراكمة المحيطة بسور "تحلية الشعيبة" هاجساً يؤرق رجال الأمن المكلفين بحماية التحلية؛ نظراً لما تسببه من حجب في مدى الرؤية الأفقية عند حرقها قد تعرقل من أداء مهمة رجل الأمن.

وقد اعتادت العمالة التابعة لمحطة التحلية رمي النفايات في مكب غير نظامي قريب من مواقع نقاط الأمن؛ في سبيل التخلص منها دون مراعاة حتى للأضرار الصحية التي قد تسببها.

وفي شكوى لعددٍ من رجال أمن مركز المنشآت بالشعيبة -حصلت "سبق" على نسخة منها- رفعوا بها لقائد المركز، أكدوا فيها أنهم يتعرضون يومياً أثناء أداء عملهم، للأدخنة المتصاعدة القريبة من مواقعهم جراء حرق النفايات الخاصة بالتحلية.

وأشاروا إلى أن خطورة النفايات لم تقتصر فقط على الأضرار الصحية فحسب؛ بل امتدت لأبعد من ذلك، وما سببته عند حرقها من حجب مدى الرؤية الأفقية، مطالبين قيادة المركز باتخاذ ما يلزم، ومخاطبة الجهات المخولة لرفع الضرر عنهم بصورة عاجلة.