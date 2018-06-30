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غدًا.. "العمل" تبدأ تطبيق لائحة السلامة والصحة المهنية

تنفّذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غدًا الأحد تطبيق لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، ومن المقرر أن تنفّذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق اللائحة.

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن الهدف من الزيارات التفتيشية التأكد من امتثال الشركات العاملة في المشروعات الإنشائية باشتراطات ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافة الوقاية، ورفع وعي أصحاب الأعمال والعُمال بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتي نصت على عددٍ من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال.

وتهدف اللائحة إلى رفع التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية في تعزيز جاذبية العمل، من خلال نشر ثقافة الوقاية وتعزيز أهمية تطبيق أنظمة ومبادئ وممارسات السلامة والصحة المهنية، وتطوير التشريعات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحفيز أصحاب العمل والعاملين لإيجاد بيئة عمل جاذبة، سليمة وصحية.

كما تهدف إلى تعزيز دور إدارة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، ونقل التجارب والممارسات العملية الناجحة في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لرفع مستوى معايير السلامة والصحة المهنية.

ودعا "أباالخيل" إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم (19911)، من أجل تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإحالتها لوكالة التفتيش، وتطوير بيئة العمل لاتخاذ اللازم.

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غدًا.. "العمل" تبدأ تطبيق لائحة السلامة والصحة المهنية
سبق

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غدًا الأحد تطبيق لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، ومن المقرر أن تنفّذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق اللائحة.

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن الهدف من الزيارات التفتيشية التأكد من امتثال الشركات العاملة في المشروعات الإنشائية باشتراطات ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافة الوقاية، ورفع وعي أصحاب الأعمال والعُمال بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتي نصت على عددٍ من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال.

وتهدف اللائحة إلى رفع التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية في تعزيز جاذبية العمل، من خلال نشر ثقافة الوقاية وتعزيز أهمية تطبيق أنظمة ومبادئ وممارسات السلامة والصحة المهنية، وتطوير التشريعات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحفيز أصحاب العمل والعاملين لإيجاد بيئة عمل جاذبة، سليمة وصحية.

كما تهدف إلى تعزيز دور إدارة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، ونقل التجارب والممارسات العملية الناجحة في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لرفع مستوى معايير السلامة والصحة المهنية.

ودعا "أباالخيل" إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم (19911)، من أجل تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإحالتها لوكالة التفتيش، وتطوير بيئة العمل لاتخاذ اللازم.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
09:06 PM

غدًا.. "العمل" تبدأ تطبيق لائحة السلامة والصحة المهنية

تنفّذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص

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عبدالله الراجحي - جدة
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13,870

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غدًا الأحد تطبيق لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، ومن المقرر أن تنفّذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق اللائحة.

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن الهدف من الزيارات التفتيشية التأكد من امتثال الشركات العاملة في المشروعات الإنشائية باشتراطات ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافة الوقاية، ورفع وعي أصحاب الأعمال والعُمال بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتي نصت على عددٍ من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال.

وتهدف اللائحة إلى رفع التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية في تعزيز جاذبية العمل، من خلال نشر ثقافة الوقاية وتعزيز أهمية تطبيق أنظمة ومبادئ وممارسات السلامة والصحة المهنية، وتطوير التشريعات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحفيز أصحاب العمل والعاملين لإيجاد بيئة عمل جاذبة، سليمة وصحية.

كما تهدف إلى تعزيز دور إدارة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، ونقل التجارب والممارسات العملية الناجحة في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لرفع مستوى معايير السلامة والصحة المهنية.

ودعا "أباالخيل" إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم (19911)، من أجل تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإحالتها لوكالة التفتيش، وتطوير بيئة العمل لاتخاذ اللازم.

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