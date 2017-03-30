النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحتي تبدأ بفمي".. مستشفى المويه يفعّل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان

فعاليات توعوية عبر العيادات الخارجية وتصاميم عن كيفية العناية بالأسنان

ممثلًا في قسم العلاقات والإعلام والتوعية الصحية، فعّل مستشفى محافظة المويه التابع لصحة الطائف، الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان.

وأطلق المستشفى مجموعة من الفعاليات التوعوية عبر عياداته الخارجية لمراجعيه من خلال وجود تصاميم تحتوي على محاور صحية وهي: كيفية العناية بأسنان الأطفال، والسلامة، وإصابات الفم والأسنان، والمفاهيم الخاطئة حول تنظيف الأسنان.

ووضعت التصاميم التي تحتوي على المواد التوعوية والتثقيفية عبر الشاشات الذكية للمستشفى لتوعية أكبر شريحة ممكنة خلال مدة الحملة والفعالية.

ويأتي تفعيل مثل هذه الفعاليات والأيام العالمية من أجل زيادة الوعي ورفع ثقافة الحفاظ على صحة الإنسان في المجتمع وتوعية أفراده من أطفال وأولياء أمورهم بأهمية وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان.

الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحتي تبدأ بفمي".. مستشفى المويه يفعّل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان
سبق

ممثلًا في قسم العلاقات والإعلام والتوعية الصحية، فعّل مستشفى محافظة المويه التابع لصحة الطائف، الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان.

وأطلق المستشفى مجموعة من الفعاليات التوعوية عبر عياداته الخارجية لمراجعيه من خلال وجود تصاميم تحتوي على محاور صحية وهي: كيفية العناية بأسنان الأطفال، والسلامة، وإصابات الفم والأسنان، والمفاهيم الخاطئة حول تنظيف الأسنان.

ووضعت التصاميم التي تحتوي على المواد التوعوية والتثقيفية عبر الشاشات الذكية للمستشفى لتوعية أكبر شريحة ممكنة خلال مدة الحملة والفعالية.

ويأتي تفعيل مثل هذه الفعاليات والأيام العالمية من أجل زيادة الوعي ورفع ثقافة الحفاظ على صحة الإنسان في المجتمع وتوعية أفراده من أطفال وأولياء أمورهم بأهمية وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
01:55 PM

"صحتي تبدأ بفمي".. مستشفى المويه يفعّل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان

فعاليات توعوية عبر العيادات الخارجية وتصاميم عن كيفية العناية بالأسنان

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
53

ممثلًا في قسم العلاقات والإعلام والتوعية الصحية، فعّل مستشفى محافظة المويه التابع لصحة الطائف، الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان.

وأطلق المستشفى مجموعة من الفعاليات التوعوية عبر عياداته الخارجية لمراجعيه من خلال وجود تصاميم تحتوي على محاور صحية وهي: كيفية العناية بأسنان الأطفال، والسلامة، وإصابات الفم والأسنان، والمفاهيم الخاطئة حول تنظيف الأسنان.

ووضعت التصاميم التي تحتوي على المواد التوعوية والتثقيفية عبر الشاشات الذكية للمستشفى لتوعية أكبر شريحة ممكنة خلال مدة الحملة والفعالية.

ويأتي تفعيل مثل هذه الفعاليات والأيام العالمية من أجل زيادة الوعي ورفع ثقافة الحفاظ على صحة الإنسان في المجتمع وتوعية أفراده من أطفال وأولياء أمورهم بأهمية وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,689
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,758
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة