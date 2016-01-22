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شرطة الرياض: القبض على صومالي ويمني تورّطا في سرقة المنازل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على وافدين صومالي ويمني، تراوحت أعمارهما بين العقدين الثاني والثالث؛ وذلك لتوفر الأدلة على تورطهما في جرائم السرقة من المنازل والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرا بارتكاب (١٥) خمسة عشر حادثة. وقد جرى إيقافهما وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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شرطة الرياض: القبض على صومالي ويمني تورّطا في سرقة المنازل
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على وافدين صومالي ويمني، تراوحت أعمارهما بين العقدين الثاني والثالث؛ وذلك لتوفر الأدلة على تورطهما في جرائم السرقة من المنازل والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرا بارتكاب (١٥) خمسة عشر حادثة. وقد جرى إيقافهما وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
10:26 AM

شرطة الرياض: القبض على صومالي ويمني تورّطا في سرقة المنازل

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عبدالله البرقاوي - الرياض
3
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على وافدين صومالي ويمني، تراوحت أعمارهما بين العقدين الثاني والثالث؛ وذلك لتوفر الأدلة على تورطهما في جرائم السرقة من المنازل والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرا بارتكاب (١٥) خمسة عشر حادثة. وقد جرى إيقافهما وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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