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"شرفية جدة" تداهم موقعين شعبيين لتحضير الفول بحي بني مالك

رصدت به تشغيل عمالة بدون كروت صحية وتدني مستوى النظافة

داهمت بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة موقعين شعبيين يمارسان نشاط تحضير وإعداد الفول لمطاعم مجاورة بحي بني مالك ويفتقدان لجميع الاشتراطات الصحية، وجرى إتلاف الغذاء المعد للبيع واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات.

ويأتي هذا الإجراء، ضمن حملة الرقابة البلدية لهذ العام، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأسفرت المداهمة للموقعين عن رصد مخالفات عديدة، ومنها تشغيل عمالة بدون كروت صحية وتداول المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية وسوء الحفظ والتخزين للمواد الأولية وتدني مستوى النظافة العامة واستخدام الموقعين للنوم، فضلاً عن فتح نشاط صحي وغذائي بدون رخصة نظامية، فيما جرى إتلاف 32 كيس فول وثلاث جرات للفول تخلط بمياه مكشوفه و25 كيلو جراماً من الخضار وفرامة لحم.

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"شرفية جدة" تداهم موقعين شعبيين لتحضير الفول بحي بني مالك
سبق

داهمت بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة موقعين شعبيين يمارسان نشاط تحضير وإعداد الفول لمطاعم مجاورة بحي بني مالك ويفتقدان لجميع الاشتراطات الصحية، وجرى إتلاف الغذاء المعد للبيع واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات.

ويأتي هذا الإجراء، ضمن حملة الرقابة البلدية لهذ العام، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأسفرت المداهمة للموقعين عن رصد مخالفات عديدة، ومنها تشغيل عمالة بدون كروت صحية وتداول المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية وسوء الحفظ والتخزين للمواد الأولية وتدني مستوى النظافة العامة واستخدام الموقعين للنوم، فضلاً عن فتح نشاط صحي وغذائي بدون رخصة نظامية، فيما جرى إتلاف 32 كيس فول وثلاث جرات للفول تخلط بمياه مكشوفه و25 كيلو جراماً من الخضار وفرامة لحم.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
06:16 PM

"شرفية جدة" تداهم موقعين شعبيين لتحضير الفول بحي بني مالك

رصدت به تشغيل عمالة بدون كروت صحية وتدني مستوى النظافة

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عبدالله الراجحي - جدة
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داهمت بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة موقعين شعبيين يمارسان نشاط تحضير وإعداد الفول لمطاعم مجاورة بحي بني مالك ويفتقدان لجميع الاشتراطات الصحية، وجرى إتلاف الغذاء المعد للبيع واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات.

ويأتي هذا الإجراء، ضمن حملة الرقابة البلدية لهذ العام، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأسفرت المداهمة للموقعين عن رصد مخالفات عديدة، ومنها تشغيل عمالة بدون كروت صحية وتداول المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية وسوء الحفظ والتخزين للمواد الأولية وتدني مستوى النظافة العامة واستخدام الموقعين للنوم، فضلاً عن فتح نشاط صحي وغذائي بدون رخصة نظامية، فيما جرى إتلاف 32 كيس فول وثلاث جرات للفول تخلط بمياه مكشوفه و25 كيلو جراماً من الخضار وفرامة لحم.

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