هل تعرف "بندقية اليابان"؟ قصص أخرى بين كأس العالم والتدمير الشامل

تُعد مركزًا للتبادل التجاري العالمي فيما تشهد فعاليات قمة مجموعة العشرين

تشهد مدينة أوساكا اليابانية، فعاليات قمة مجموعة العشرين؛ وذلك بمشاركة: المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، روسيا، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، اليابان، إيطاليا، المكسيك، جنوب إفريقيا، تركيا، كوريا؛ حيث تُعد مدينة أوساكا مركزًا للتبادل التجاري العالمي، وواحدة من أبرز المدن السياحية في اليابان، وقد زارها في 2017 أكثر من 11 مليون سائح من جميع دول العالم.

أوساكا تاريخيًّا

بدأت المدينة قبل 300 عام من الميلاد، كما يرى العلماء، وكانت تسمى وقتها "نانيوا"؛ ولكنها لم تنضم لتصبح جزءًا من دولة اليابان إلا في القرن السادس عشر عندما اعتمدها القائد تويوتومي هيده- يوشي عاصمة لليابان، وفي القرن الثامن عشر ازدهرت المدينة وباتت كعاصمة تجارية، كما ازدهرت ثقافيًّا وفنيًّا؛ ولكنها تدمرت تمامًا في الحرب العالمية الثانية، وأعيد بناؤها مرة أخرى، كما اشتهرت بشكل أكبر عالميًّا عام 2002م عندما احتضنت المدينة فعاليات كأس العالم لكرة القدم.

الممرات والقلعة

وتشتهر أوساكا بالممرات المائية التي تجري وسطها وتحفها البيوت من الجانبين؛ مما منحها لقب بندقة اليابان، وتُعد القلعة من أهم المعالم في المدينة، وقد قام ببنائها القائد هيده- يوشي على مساحة 3 ملايين و300 ألف كيلومتر مربع، وكانت وقتها تُستخدم كحصن؛ لذلك تم تطويقها بخندق مائي عميق للحماية من الهجوم عليها، وقد تدمر منها الكثير من الأجزاء على مر السنين؛ ولكن أعيد بناؤها وترميمها عدة مرات، آخرها عام 1997م.

وتعبر المدينة قنوات كثيرة تتخللها جسور عديدة، وتحتوي على الكثير من الحدائق، وأكبرها متنزه تننوجي، ويؤوي في داخله حدائق المدينة النباتية، وتعتبر المدينة معقلًا لفن المسرح في اليابان، وبالأخص مسرح بونراكو (مسرح الدمى أو العرائس).

وتتواجد فيها العديد من معاهد التعليم العالي؛ حيث تأسست جامعة أوساكا في 1931م، وجامعة كانساي (1886م)، وجامعة مدينة أوساكا (1949م)، وأقيم فيها المعرض العالمي إكسبو عام 1970م.

اقتصاد المدينة

ويبلغ عدد سكان أوساكا نحو مليونين و700 ألف نسمة، وهي مدينة صناعية ومركز مالي وتجاري، ويطغى تحويل الحديد والصلب على النشاطات الصناعية في المدينة، إلى جانب الصناعات النسيجية، وبناء السفن، وصناعة السيارات، والتجهيزات الكهربائية ومعدات البناء، كما يمثل مطار كانساي الدولي الذي شُيّد عام 1994م على إحدى الجزر الاصطناعية في عرض الشواطئ الخليج، نقطةً حيويةً في شبكة الخطوط الجوية في اليابان.