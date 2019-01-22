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"غوتيريس" يستبعد أن تغزو روسيا أوكرانيا

أعرَبَ عن أمله في حل الأزمة دبلوماسيًّا

استبعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (السبت)، أن تقوم روسيا بأي تدخّل عسكري في أوكرانيا.

وقال "غوتيريس" في مؤتمر صحفي: "إنني مقتنع بأن هذا الأمر لن يحصل"؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف: "أي غزو من قِبَل دولة لدولة أخرى، هو مخالف للقانون الدولي، وأنا مقتنع بأن ذلك لن يحدث، وآمل بشدة أن أكون على حق".

وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة القائمة حاليًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"غوتيريس" يستبعد أن تغزو روسيا أوكرانيا
سبق

استبعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (السبت)، أن تقوم روسيا بأي تدخّل عسكري في أوكرانيا.

وقال "غوتيريس" في مؤتمر صحفي: "إنني مقتنع بأن هذا الأمر لن يحصل"؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف: "أي غزو من قِبَل دولة لدولة أخرى، هو مخالف للقانون الدولي، وأنا مقتنع بأن ذلك لن يحدث، وآمل بشدة أن أكون على حق".

وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة القائمة حاليًا.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
04:32 PM

"غوتيريس" يستبعد أن تغزو روسيا أوكرانيا

أعرَبَ عن أمله في حل الأزمة دبلوماسيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استبعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (السبت)، أن تقوم روسيا بأي تدخّل عسكري في أوكرانيا.

وقال "غوتيريس" في مؤتمر صحفي: "إنني مقتنع بأن هذا الأمر لن يحصل"؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف: "أي غزو من قِبَل دولة لدولة أخرى، هو مخالف للقانون الدولي، وأنا مقتنع بأن ذلك لن يحدث، وآمل بشدة أن أكون على حق".

وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة القائمة حاليًا.

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