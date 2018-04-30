"اللهم إني رضيت عن عبدالله فاصفح عنه".. تفاعل كبير مع تغريدة "أم الشهيد"

الابن استشهد بالحد الجنوبي والأب استشهد في مهمة عمل بمكافحة المخدرات قبل 7 سنوات

"اللهم إني رضيت عن قطعة قلبي عبد الله فاصفح عنه" هذه التغريدة التي بدأتها والدة الشهيد الملازم أول عبد الله بن إبراهيم السليم بشكر من غمروها بمشاعرهم الصادقة بعد استشهاد ابنها في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي مدافعاً عن الوطن ومقدساته، تفاعل معها عدد كبير من المغردين بالدعوات والرحمات للشهيد الذي قدم روحه فداء للوطن.

هذه العائلة التي تمثل كافة مكونات الشعب السعودي بحبهم لوطنهم وقيادتهم ودفاعهم عن الدين أولاً لم يكن شهيدها الملازم أول عبد الله هو الأول، بل سبقه والده العقيد إبراهيم السليم حيث استشهد أثناء مهمة عمل قبل 7 سنوات أثناء عمله في مكافحة المخدرات بالحدود الشمالية، لتقدم أروع الأمثلة في التضحية دفاعاً عن الدين والوطن ومقدساته.

وكشف عم الشهيد محمد السليم لـ "سبق " أن ابن شقيقه الشهيد أصيب مرتين في الحد الجنوبي قبل استشهاده ولم يعلموا بإصابته الثانية إلا من زملائه في العزاء حيث عاد للميدان بعد تماثله للشفاء، مضيفاً نحن فخورون جداً بالشهيد ، وما قدمه لدينه ووطنه محل اعتزاز لنا جمعياً ونؤكد أننا نبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره

وأضاف: "أثناء العزاء كشف لنا زملاؤه أن الشهيد عبدالله، ساهم ببناء مسجد وحفر آبار لأحد أصدقائه والذي توفي قبله بأشهر في مدينة تبوك ، وقد كشف لنا هذا العمل المؤسسة التي قامت بالبناء ، وهي أعمال كانت مخفية لنا في حياته ونسأل الله تعالى أن تكون رفعه له في الآخرة .

وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية قد أدّى بعد صلاة ظهر الأربعاء الماضي ، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم أول عبدالله بن إبراهيم السليم - رحمه الله -، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، وذلك في جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر.

ونقل أمير منطقة الحدود الشمالية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد أن المصاب مصاب الجميع، وأن العزاء للوطن كافة قبل أن يكون لأسرة الشهيد، نظير ما قدمه الشهيد - رحمه الله - من شجاعة وفداء، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه خدمة لدينه ومليكه ودفاعاً عن وطنه وحماية مجتمعه، مثنياً على المواقف البطولية التي يسطرها رجال الأمن ضد من يعبث بأمن الوطن، مؤكداً أنهم يقفون سداً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بالوطن ومواطنيه.

يذكر أن المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم مبارك العصيمي قد قدم في تغريده عبر حسابه الرسمي " تويتر " تعازيه لمدير عام شؤون المعلمين بتعليم الحدود الشمالية محمد السليم " عم الشهيد " ، ووالدة الشهيد سهام الرميح مشرفة اللغة العربية.