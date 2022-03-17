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"سلام" يواصل تدريب القيادات الشابة عبر تقنية "البلاك بورد"

يضم 65 شاباً وشابة وينفذ على مدى ثلاثة أشهر بواقع 13أسبوعاً

تماشياً مع ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، يستكمل برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي عبر منصة (بلاك بورد) التعليمية، أعماله عن طريق الاتصال المرئي، لتقديم النماذج التدريبية، والأساليب المتنوعة لإعداد الشباب والشابات، لتمثيل المملكة في المحافل الدولية، واكتساب مهارات الإجابة والردود على الأسئلة التي يمكن أن يتلقاها ممثلو المملكة في الخارج، إضافة إلى تعزيز مفاهيم التعايش والتفاهم والتواصل مع المختلف ثقافياً.

وبدأ الأسبوع السادس من البرنامج بورشة عمل مرئية عن أهم الشخصيات والمنظمات المؤثرة عالمياً وآليات التعامل معها"، وذلك لتمكين المشاركين من الاستمرار في تحصيل المعرفة العلمية بأبرز القضايا والتحديات المتصلة بالمملكة، لاطلاعهم على حقيقة جهود المملكة ومنجزاتها الحضارية .

ويضم برنامج القيادات الشابة 65 شاباً وشابة، وينفذ على مدى ثلاثة أشهر، بواقع (13) أسبوعاً، يتم تدريبهم على برامج التواصل العالمي، عبر منظومة متكاملة من الأدوات واللقاءات التدريبية التي تنمّي لدى المشاركين أبرز المهارات والاتجاهات المناسبة في التواصل الحضاري على مختلف الأصعدة.

سلام فيروس كورونا الجديد منصة بلاك بورد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سلام" يواصل تدريب القيادات الشابة عبر تقنية "البلاك بورد"
سبق

تماشياً مع ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، يستكمل برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي عبر منصة (بلاك بورد) التعليمية، أعماله عن طريق الاتصال المرئي، لتقديم النماذج التدريبية، والأساليب المتنوعة لإعداد الشباب والشابات، لتمثيل المملكة في المحافل الدولية، واكتساب مهارات الإجابة والردود على الأسئلة التي يمكن أن يتلقاها ممثلو المملكة في الخارج، إضافة إلى تعزيز مفاهيم التعايش والتفاهم والتواصل مع المختلف ثقافياً.

وبدأ الأسبوع السادس من البرنامج بورشة عمل مرئية عن أهم الشخصيات والمنظمات المؤثرة عالمياً وآليات التعامل معها"، وذلك لتمكين المشاركين من الاستمرار في تحصيل المعرفة العلمية بأبرز القضايا والتحديات المتصلة بالمملكة، لاطلاعهم على حقيقة جهود المملكة ومنجزاتها الحضارية .

ويضم برنامج القيادات الشابة 65 شاباً وشابة، وينفذ على مدى ثلاثة أشهر، بواقع (13) أسبوعاً، يتم تدريبهم على برامج التواصل العالمي، عبر منظومة متكاملة من الأدوات واللقاءات التدريبية التي تنمّي لدى المشاركين أبرز المهارات والاتجاهات المناسبة في التواصل الحضاري على مختلف الأصعدة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
03:38 PM

"سلام" يواصل تدريب القيادات الشابة عبر تقنية "البلاك بورد"

يضم 65 شاباً وشابة وينفذ على مدى ثلاثة أشهر بواقع 13أسبوعاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تماشياً مع ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، يستكمل برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي عبر منصة (بلاك بورد) التعليمية، أعماله عن طريق الاتصال المرئي، لتقديم النماذج التدريبية، والأساليب المتنوعة لإعداد الشباب والشابات، لتمثيل المملكة في المحافل الدولية، واكتساب مهارات الإجابة والردود على الأسئلة التي يمكن أن يتلقاها ممثلو المملكة في الخارج، إضافة إلى تعزيز مفاهيم التعايش والتفاهم والتواصل مع المختلف ثقافياً.

وبدأ الأسبوع السادس من البرنامج بورشة عمل مرئية عن أهم الشخصيات والمنظمات المؤثرة عالمياً وآليات التعامل معها"، وذلك لتمكين المشاركين من الاستمرار في تحصيل المعرفة العلمية بأبرز القضايا والتحديات المتصلة بالمملكة، لاطلاعهم على حقيقة جهود المملكة ومنجزاتها الحضارية .

ويضم برنامج القيادات الشابة 65 شاباً وشابة، وينفذ على مدى ثلاثة أشهر، بواقع (13) أسبوعاً، يتم تدريبهم على برامج التواصل العالمي، عبر منظومة متكاملة من الأدوات واللقاءات التدريبية التي تنمّي لدى المشاركين أبرز المهارات والاتجاهات المناسبة في التواصل الحضاري على مختلف الأصعدة.

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