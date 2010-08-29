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الزميل "الجش" يشكر المعزين في والدته

قدم الزميل محمد حمد الجش المدير الإقليمي لصحيفة "الأخبار" الإلكترونية الشكر لكل من قدم واجب العزاء في والدته رحمها الله، وعلى رأسهم اللواء سعود بن بندر الدويش وعضو شرف الهلال ناصر بن سعد السديري.

كما قدم الشكر لجميع الزملاء والأصدقاء والأقارب سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، ولا يريهم أي مكروه، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

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الزميل "الجش" يشكر المعزين في والدته
سبق

قدم الزميل محمد حمد الجش المدير الإقليمي لصحيفة "الأخبار" الإلكترونية الشكر لكل من قدم واجب العزاء في والدته رحمها الله، وعلى رأسهم اللواء سعود بن بندر الدويش وعضو شرف الهلال ناصر بن سعد السديري.

كما قدم الشكر لجميع الزملاء والأصدقاء والأقارب سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، ولا يريهم أي مكروه، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
02:03 AM

الزميل "الجش" يشكر المعزين في والدته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم الزميل محمد حمد الجش المدير الإقليمي لصحيفة "الأخبار" الإلكترونية الشكر لكل من قدم واجب العزاء في والدته رحمها الله، وعلى رأسهم اللواء سعود بن بندر الدويش وعضو شرف الهلال ناصر بن سعد السديري.

كما قدم الشكر لجميع الزملاء والأصدقاء والأقارب سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، ولا يريهم أي مكروه، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

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