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هل الأدوية المضادة للملاريا تعالج فيروس "كورونا" المستجد؟

وزير الصحة الروسي: فعالة ولكن لا تنقذ حياة المرضى

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن الأدوية المضادة للملاريا أظهرت فعالية جيدة في علاج المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، لكنها غير قادرة على إنقاذ حياة المرضى في كل الحالات.

وقال "موراشكو"، في مقابلة مع القناة الأولى الروسية: "الأدوية المضادة للملاريا أظهرت مدى فعالية جيدة، لكنها غير قادرة على الحفاظ على الحياة في جميع الأحوال، يعني هي لا تنقذ حياة المصابين دائما".

وأوضح وزير الصحة الروسي أن خصوصية المسألة تكمن في المرحلة التي بدأت فيها عملية العلاج، مبيناً أن هناك "نماذج عدة لاستخدام هذه العقاقير والأدوية الأخرى المضادة للفيروسات".

وتابع: "تجري اليوم دراسات مختبرية للكشف عن الأدوية التي تستطيع وقف التناسخ (لخلايا الفيروس). وهناك اليوم عدد كبير بما فيه الكفاية للعقاقير المرشحة، بما في ذلك تلك التي تم تسجيلها وجرى التأكد من أمنها".

وشدد "موراشكو" مع ذلك على ضرورة استخدام هذه الأدوية فقط تحت مراقبة الأطباء المختصين، موضحاً: "يجب عدم النسيان أن هذه العقاقير سامة بدرجة ما، ولا يجوز قطعياً اعتمادها بأهداف الوقاية بأي شكل من الأشكال".

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هل الأدوية المضادة للملاريا تعالج فيروس "كورونا" المستجد؟
سبق

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن الأدوية المضادة للملاريا أظهرت فعالية جيدة في علاج المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، لكنها غير قادرة على إنقاذ حياة المرضى في كل الحالات.

وقال "موراشكو"، في مقابلة مع القناة الأولى الروسية: "الأدوية المضادة للملاريا أظهرت مدى فعالية جيدة، لكنها غير قادرة على الحفاظ على الحياة في جميع الأحوال، يعني هي لا تنقذ حياة المصابين دائما".

وأوضح وزير الصحة الروسي أن خصوصية المسألة تكمن في المرحلة التي بدأت فيها عملية العلاج، مبيناً أن هناك "نماذج عدة لاستخدام هذه العقاقير والأدوية الأخرى المضادة للفيروسات".

وتابع: "تجري اليوم دراسات مختبرية للكشف عن الأدوية التي تستطيع وقف التناسخ (لخلايا الفيروس). وهناك اليوم عدد كبير بما فيه الكفاية للعقاقير المرشحة، بما في ذلك تلك التي تم تسجيلها وجرى التأكد من أمنها".

وشدد "موراشكو" مع ذلك على ضرورة استخدام هذه الأدوية فقط تحت مراقبة الأطباء المختصين، موضحاً: "يجب عدم النسيان أن هذه العقاقير سامة بدرجة ما، ولا يجوز قطعياً اعتمادها بأهداف الوقاية بأي شكل من الأشكال".

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
06:35 PM

هل الأدوية المضادة للملاريا تعالج فيروس "كورونا" المستجد؟

وزير الصحة الروسي: فعالة ولكن لا تنقذ حياة المرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن الأدوية المضادة للملاريا أظهرت فعالية جيدة في علاج المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، لكنها غير قادرة على إنقاذ حياة المرضى في كل الحالات.

وقال "موراشكو"، في مقابلة مع القناة الأولى الروسية: "الأدوية المضادة للملاريا أظهرت مدى فعالية جيدة، لكنها غير قادرة على الحفاظ على الحياة في جميع الأحوال، يعني هي لا تنقذ حياة المصابين دائما".

وأوضح وزير الصحة الروسي أن خصوصية المسألة تكمن في المرحلة التي بدأت فيها عملية العلاج، مبيناً أن هناك "نماذج عدة لاستخدام هذه العقاقير والأدوية الأخرى المضادة للفيروسات".

وتابع: "تجري اليوم دراسات مختبرية للكشف عن الأدوية التي تستطيع وقف التناسخ (لخلايا الفيروس). وهناك اليوم عدد كبير بما فيه الكفاية للعقاقير المرشحة، بما في ذلك تلك التي تم تسجيلها وجرى التأكد من أمنها".

وشدد "موراشكو" مع ذلك على ضرورة استخدام هذه الأدوية فقط تحت مراقبة الأطباء المختصين، موضحاً: "يجب عدم النسيان أن هذه العقاقير سامة بدرجة ما، ولا يجوز قطعياً اعتمادها بأهداف الوقاية بأي شكل من الأشكال".

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