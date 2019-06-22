"كوبا أمريكا": تشيلي تتخطّى عقبة الإكوادور وتتأهّل لربع النهائي
في طريقها للحفاظ على اللقب
تأهل المنتخب التشيلي لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا (حامل اللقب) بعد تخطّي عقبة الإكوادور 2/ 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح اليوم السبت - المجموعة الثالثة - من مباريات الدور الأول.
أحرز هدفَي تشيلي خوسيه فونزاليدا، وأليكس سانشيز، عند الدقائق (8,51)، فيما أحرز هدف الإكوادور إينير فالنسيا من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.
"كوبا أمريكا": تشيلي تتخطّى عقبة الإكوادور وتتأهّل لربع النهائي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-06-22
تأهل المنتخب التشيلي لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا (حامل اللقب) بعد تخطّي عقبة الإكوادور 2/ 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح اليوم السبت - المجموعة الثالثة - من مباريات الدور الأول.
أحرز هدفَي تشيلي خوسيه فونزاليدا، وأليكس سانشيز، عند الدقائق (8,51)، فيما أحرز هدف الإكوادور إينير فالنسيا من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
12:26 PM
"كوبا أمريكا": تشيلي تتخطّى عقبة الإكوادور وتتأهّل لربع النهائي
في طريقها للحفاظ على اللقب
تأهل المنتخب التشيلي لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا (حامل اللقب) بعد تخطّي عقبة الإكوادور 2/ 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح اليوم السبت - المجموعة الثالثة - من مباريات الدور الأول.
أحرز هدفَي تشيلي خوسيه فونزاليدا، وأليكس سانشيز، عند الدقائق (8,51)، فيما أحرز هدف الإكوادور إينير فالنسيا من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.