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"كوبا أمريكا": تشيلي تتخطّى عقبة الإكوادور وتتأهّل لربع النهائي

في طريقها للحفاظ على اللقب

تأهل المنتخب التشيلي لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا (حامل اللقب) بعد تخطّي عقبة الإكوادور 2/ 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح اليوم السبت - المجموعة الثالثة - من مباريات الدور الأول.


أحرز هدفَي تشيلي خوسيه فونزاليدا، وأليكس سانشيز، عند الدقائق (8,51)، فيما أحرز هدف الإكوادور إينير فالنسيا من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"كوبا أمريكا": تشيلي تتخطّى عقبة الإكوادور وتتأهّل لربع النهائي
سبق

تأهل المنتخب التشيلي لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا (حامل اللقب) بعد تخطّي عقبة الإكوادور 2/ 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح اليوم السبت - المجموعة الثالثة - من مباريات الدور الأول.


أحرز هدفَي تشيلي خوسيه فونزاليدا، وأليكس سانشيز، عند الدقائق (8,51)، فيما أحرز هدف الإكوادور إينير فالنسيا من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
12:26 PM

"كوبا أمريكا": تشيلي تتخطّى عقبة الإكوادور وتتأهّل لربع النهائي

في طريقها للحفاظ على اللقب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل المنتخب التشيلي لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا (حامل اللقب) بعد تخطّي عقبة الإكوادور 2/ 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح اليوم السبت - المجموعة الثالثة - من مباريات الدور الأول.


أحرز هدفَي تشيلي خوسيه فونزاليدا، وأليكس سانشيز، عند الدقائق (8,51)، فيما أحرز هدف الإكوادور إينير فالنسيا من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.

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