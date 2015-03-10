"التعليم" تطلق 15 قناة لبث الدروس اليومية للطلاب من الثامنة صباحًا

تعويضًا عن حضورهم لمدارسهم.. وعلى الأسرة رقابة أبنائها للمتابعة

أطلقت وزارة التعليم 15 قناة للطلاب والطالبات تعويضًا عن حضورهم اليومي لمدارسهم عقب قرار التعليق؛ إذ تتم متابعة دراستهم خلال مصادر تعليمية رسمية غير متزامنة عبر قنوات "عين" على تردد عربسات 12437 عمودي v، وسوف يكون البث مباشرًا من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ12:30 ظهرًا.

وبهذا الإجراء أصبح دور الأسرة مهمًّا في تحفيز أبنائها، وفرض رقابة عليهم في متابعة الشرح اليومي من أجل تعويض المدرسة الواقعية، حتى يتم رفع تعليق الدراسة.

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