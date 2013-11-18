حشدت وجهّزت وخططت.. "أمانة الباحة" تستنفر لمواجهة الأمطار والسيول

فيما وقف أمين المنطقة ميدانيًّا على الاستعدادات وأهاب لأخذ الحذر والحيطة

وقف أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، اليوم، ميدانيًّا على جانب من الاستعدادات والأطقم البشرية والتجهيزات اللوجستية لتنفيذ الخطة السنوية للسيول والأمطار بأمانة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة.

وأوضح "السواط" أن الأمانة وجميع بلديات المنطقة على أهبة الاستعداد بخططها الاستباقية والتنفيذية لمواجهة الحالة المطرية وموسم الأمطار لهذا العام؛ مشيرًا إلى قيام الأمانة والبلديات بالاستجابة العاجلة للتنبيهات والتحذيرات الواردة إلى غرفة العمليات بالأمانة من المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني، التي توضح مستوى هطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة على منطقة الباحة؛ حيث سَبَق إعداد خطة شاملة لمواجهة الأمطار والسيول بالمنطقة.

وتهدف الخطة إلى تنظيف وتهيئة شبكات وقنوات ومجاري السيول والتصريف السطحي؛ للتأكد من جاهزيتها كمرحلة استباقية، ومراقبة ومتابعة المواقع والنقاط الحرجة على مدار الساعة خلال موسم الأمطار والتعامل مع الأزمات، ونزح وشفط تجمعات المياه في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين والساحات وتصريفها، وإزالة مخلفات وعوالق الأتربة والأشجار المتساقطة والانهيارات الجبلية والصخرية، والعمل على تنظيف وفتح الشوارع والطرقات وضمان انسيابية الحركة المرورية، وإعادة ربط القرى والهجر التي تتضرر الطرق الموصلة إليها من السيول والأمطار؛ لتسهيل حركة الأهالي والمواطنين بشكل آمن، ومعالجة انقطاعات كهرباء الإنارة العمومية في الشوارع والحدائق والمنتزهات، إلى جانب رش مواقع المستنقعات بالمبيدات، وتنفيذ أعمال الإصحاح البيئي في تلك المواقع.

وأشار إلى أن الأمانة والبلديات حشدت وجهزت جميع الموارد المتاحة من كوادر بشرية وأطقم متخصصة من مهندسين وفنيين ومشرفين وعمالة مؤهلة، بالإضافة إلى توفير المعدات والآليات اللازمة والتجهيزات اللوجستية كالبلدوزرات والشيولات والقلابات والرافعات والبوبكات والوايتات والصهاريج والمضخات وأجهزة الاتصال.

وأضاف أن فِرَق الطوارئ والتدخل السريع والفِرَق الميدانية تعمل على مدار الساعة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة؛ حيث يتم استقبال البلاغات على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940)، ويتم مباشرة معالجتها ميدانيًّا بشكل عاجل.

وأهاب أمين منطقة الباحة بالمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة، أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء السيول؛ داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأمانة والبلديات بالمنطقة من خلال تقديم البلاغات والملاحظات الخاصة بالأمطار والسيول، على الرقم الموحد للبلاغات؛ متمنيًا للجميع السلامة.