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الرياض تشهد تنفيذ "القصاص" في سعودي أنهى حياة آخر بطلقات قاتلة

"الداخلية" نفّذت الحكم متوعدة كل مَن تُسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك

نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا بجانٍ سعودي بمنطقة الرياض، كان قد أقدَمَ على قتل مواطن آخر؛ وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمنطقة الرياض؛ فيما يلي نص البيان:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ نايف بن هادي بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية- على قتل/ خالد بن بندر بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ نايف بن هادي بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 14/ 11/ 1442هـ، بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تُسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تشهد تنفيذ "القصاص" في سعودي أنهى حياة آخر بطلقات قاتلة
سبق

نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا بجانٍ سعودي بمنطقة الرياض، كان قد أقدَمَ على قتل مواطن آخر؛ وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمنطقة الرياض؛ فيما يلي نص البيان:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ نايف بن هادي بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية- على قتل/ خالد بن بندر بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ نايف بن هادي بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 14/ 11/ 1442هـ، بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تُسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
01:27 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
03:44 PM

الرياض تشهد تنفيذ "القصاص" في سعودي أنهى حياة آخر بطلقات قاتلة

"الداخلية" نفّذت الحكم متوعدة كل مَن تُسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا بجانٍ سعودي بمنطقة الرياض، كان قد أقدَمَ على قتل مواطن آخر؛ وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمنطقة الرياض؛ فيما يلي نص البيان:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ نايف بن هادي بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية- على قتل/ خالد بن بندر بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ نايف بن هادي بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 14/ 11/ 1442هـ، بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تُسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

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