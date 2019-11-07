"كشوفات الأسماء" تفضح سرقة "الحوثي" للمساعدات والأغذية من أفواه الجوعى

سجلوها باسم "مؤسسة الثورة" وفضحتهم الاتصالات

فضحت كشوفات الأسماء التي قدمها الحوثيون لبرنامج الأغذية العالمي كذب وتدليس مليشيا الحوثي، وسرقته الطعام من أفواه الجوعى في اليمن، وذلك تكراراً لجرائمه السابقة.

وفضحت كشوفات قيام مليشيا الحوثي بتسجيل أسماء أعضاء مؤسسة الثورة للصحافة كمستحقين للمساعدات، والرفع بها للحصول على مساعدات، وفيما أرسلت المنظمات العالمية مساعداتها وفق الكشوفات إلا أنها لم تصل لمستحقيها.

وجاء في التفاصيل أن برنامج الأغذية العالمية اتصل على الأرقام المدونة في كشوفات الأسماء التي قدمتها المليشيات، وأبلغه موظفو مؤسسة الثورة للصحافة أنه لم يصلهم أي مساعدات وأغذية، واتضح أن المليشيات تسلمت المساعدات بتواقيع وبصمات مزورة.

وكان المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية ديفد بيزلي، اتهم مليشيا الحوثي بسرقة المساعدات من أفواه الجوعى خلال ٢٠١٨.