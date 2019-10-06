النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختصاصية في يوم المعلم: على الشركات والبنوك الاحتفاء بـ"صنّاع الأجيال"

"الزايد" ثمّنت توجيه الوزير "آل الشيخ" بتوحيد المناسبات التعليمية

تساءلت اختصاصية الإرشاد والتوجيه المدرسي "هدى الزايد" عن غياب القطاع الخاص في تكريم المعلمين والمعلمات والاحتفاء بهم في اليوم العالمي للمعلم؟، مشيرة إلى أن عطاء "صنّاع الأجيال" لابد أن يكافأ بتكاتف الجهات لرد شيء من الجميل، فبصمتهم موسومة على كل جبين، ومن بين أياديهم خرج الطبيب والمهندس والعسكري والموظف والمفكر.

وتابعت: "صحيح أن زملائي المعلمين والمعلمات لا ينتظرون من أحد جزاءً ولا شكورًا نظير عطائهم المتدفق، ولكن تقدير جهودهم لابد أن يمر من مؤسسات المجتمع والبنوك والشركات في المملكة، فالأمم لا تنهض إلا بالتعليم وتشجيع منسوبيه".

وثمّنت "الزايد" رسائل التحفيز التي وجهها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي، مؤكدة أن مثل هذه الكلمات لها وقع كبير خصوصًا أنها تنبع من لسان وقلب "وزير الحرف"، كما شكرته على قرار إقامة حفل جائزة التميز وحفل تكريم المتقاعدين في 5 أكتوبر من كل عام، وهو الذي يوافق اليوم العالمي للمعلم.

اختصاصية الإرشاد والتوجيه المدرسي هدى الزايد اليوم العالمي للمعلم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اختصاصية في يوم المعلم: على الشركات والبنوك الاحتفاء بـ"صنّاع الأجيال"
سبق

تساءلت اختصاصية الإرشاد والتوجيه المدرسي "هدى الزايد" عن غياب القطاع الخاص في تكريم المعلمين والمعلمات والاحتفاء بهم في اليوم العالمي للمعلم؟، مشيرة إلى أن عطاء "صنّاع الأجيال" لابد أن يكافأ بتكاتف الجهات لرد شيء من الجميل، فبصمتهم موسومة على كل جبين، ومن بين أياديهم خرج الطبيب والمهندس والعسكري والموظف والمفكر.

وتابعت: "صحيح أن زملائي المعلمين والمعلمات لا ينتظرون من أحد جزاءً ولا شكورًا نظير عطائهم المتدفق، ولكن تقدير جهودهم لابد أن يمر من مؤسسات المجتمع والبنوك والشركات في المملكة، فالأمم لا تنهض إلا بالتعليم وتشجيع منسوبيه".

وثمّنت "الزايد" رسائل التحفيز التي وجهها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي، مؤكدة أن مثل هذه الكلمات لها وقع كبير خصوصًا أنها تنبع من لسان وقلب "وزير الحرف"، كما شكرته على قرار إقامة حفل جائزة التميز وحفل تكريم المتقاعدين في 5 أكتوبر من كل عام، وهو الذي يوافق اليوم العالمي للمعلم.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
10:29 PM

اختصاصية في يوم المعلم: على الشركات والبنوك الاحتفاء بـ"صنّاع الأجيال"

"الزايد" ثمّنت توجيه الوزير "آل الشيخ" بتوحيد المناسبات التعليمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
1,696

تساءلت اختصاصية الإرشاد والتوجيه المدرسي "هدى الزايد" عن غياب القطاع الخاص في تكريم المعلمين والمعلمات والاحتفاء بهم في اليوم العالمي للمعلم؟، مشيرة إلى أن عطاء "صنّاع الأجيال" لابد أن يكافأ بتكاتف الجهات لرد شيء من الجميل، فبصمتهم موسومة على كل جبين، ومن بين أياديهم خرج الطبيب والمهندس والعسكري والموظف والمفكر.

وتابعت: "صحيح أن زملائي المعلمين والمعلمات لا ينتظرون من أحد جزاءً ولا شكورًا نظير عطائهم المتدفق، ولكن تقدير جهودهم لابد أن يمر من مؤسسات المجتمع والبنوك والشركات في المملكة، فالأمم لا تنهض إلا بالتعليم وتشجيع منسوبيه".

وثمّنت "الزايد" رسائل التحفيز التي وجهها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي، مؤكدة أن مثل هذه الكلمات لها وقع كبير خصوصًا أنها تنبع من لسان وقلب "وزير الحرف"، كما شكرته على قرار إقامة حفل جائزة التميز وحفل تكريم المتقاعدين في 5 أكتوبر من كل عام، وهو الذي يوافق اليوم العالمي للمعلم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,647
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,518
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,582
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,234

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة